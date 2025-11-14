「似錦 〜華めく運命〜」

来年デビュー20周年を控える中国のトップ女優ジン・ティエン(景甜)。

ジャッキー・チェンやドニー・イェンと共演したアクション映画で頭角を現した彼女のキャリアは、実に華やか。巨匠チャン・イーモウ監督のアクション大作「グレートウォール」(2016年)でハリウッド進出を果たすと、「キングコング：髑髏島の巨神」(2017年)や「パシフィック・リム：アップライジング」(2018年)といったメジャー作品で"国際派女優"の名を高めてきた。

近年では、シュー・カイ(「楽游原」)やティミー・シュー(「流光城市〜ある一族の秘密」)との熱いロマンス演技が話題を集めているジン・ティエンだが、今年3月に中国で配信された最新時代劇「似錦(スージン) 〜華めく運命〜」では、「長相思」でブレイクしたジャン・ワンイー(張晩意)と共演。昨今のトレンドというべき"転生＆やり直しロマンス"の潮流を汲む時代劇とあって、中国で爆発的なヒットを記録した。

「似錦 〜華めく運命〜」 (C) XIXI PICTURES

12月16日(火)より衛星劇場にて日本初放送される「似錦(スージン) 〜華めく運命〜」は、不幸な死を遂げたヒロインが10年前に転生し、2度目の人生で未来を切り開いていくラブロマンス時代劇(11月17日(月)に第1・2話の無料先行放送あり)。

ジン・ティエンは、信じていた恋人・郁錦(ユー・ジン)の手により命を落とすも、再び人生をやり直す機会を得るヒロイン・姜似(ジャン・スー)役。一方、ジャン・ワンイーは、疑惑の人である"男主"郁錦を演じている。

「似錦 〜華めく運命〜」 (C) XIXI PICTURES

「似錦 〜華めく運命〜」 (C) XIXI PICTURES

皇帝の妹・長公主による暴政で、動乱が広がる周国。第1話の冒頭、長公主に刃を向けていた姜似は、恋人・郁錦が放った弓矢によって絶命するという衝撃的な場面から幕を開ける。

ところが目を覚ますと、そこは10年前の世界。前世の記憶を持ったまま"転生"した彼女は、婚約を破棄し、家族の確執を次々に解決。さらに、商才を発揮して事業を立ち上げ...と、2度目の人生を力強く歩み始める。そして、来たる悲劇を避けるため事件の真相究明にも乗り出した姜似の前に、彼女の命を奪った元恋人・郁錦が現れる。

前世の記憶がなく、しかも赤羽騎の首領"余七"と名乗っている彼を警戒する姜似。兄と親しくなり、隣に引っ越し...と次第に姜似に近づいてくる"余七"に、姜似の心は揺れ始めるのだが...。

「似錦 〜華めく運命〜」 (C) XIXI PICTURES

チャオ・ジンマイ＆ジャン・リンホー共演の「度華年 The Princess Royal」(2024年)、モン・ズーイー＆リー・ユンルイ共演の「九重紫」(2024年)など、転生をモチーフにしたシリアスな時代劇ロマンスが人気を博す昨今の中国ドラマ界。この「似錦」もそんな中国ドラマのトレンドを押さえ、中国で人気ランキング10冠超えという大ヒットを記録した。

ストーリーの面白さもさることながら、ヒットの最大の理由は、ヒロイン・姜似の自立心あふれるキャラクターと、命を奪った元恋人・郁錦との、もつれた糸を解きほぐしていくような奥深いロマンスだ。

前世では郁錦を愛していた姜似だが、死ぬ直前の記憶が、自らに矢を放つ瞬間とあっては簡単に信じることはできない。それでも、姜似はどうしようもなく惹かれていく。彼は一体なぜ姜似の命を奪ったのか...。

「似錦 〜華めく運命〜」 (C) XIXI PICTURES

「似錦 〜華めく運命〜」 (C) XIXI PICTURES

アクション映画で頭角を現したジン・ティエンだけに、知恵と度胸で次々と悲劇の人生を書き換えていく姜似の姿は実に痛快だ。そして、彼女が窮地に陥る度に現れては体を張って姜似を守る"余七"こと郁錦に、少しずつ信頼を寄せていく。だが宮廷での権力闘争が、そんな2人を翻弄する。

「似錦 〜華めく運命〜」 (C) XIXI PICTURES

「長相思」では、ヤン・ズー演じる命の恩人・小夭を優しく包み込む深い愛の貴公子・塗山蓂を演じたジャン・ワンイーが、今回は正体を隠してヒロインに近づく謎めいたキャラクターで新たな境地を見せている。ストーリーが進むにつれ、郁錦が姜似を優しく見つめ、その手を握り、甘いキスを交わすなど、ロマンスが再燃する過程も丁寧に描出。姜似の2度目の人生に待ち受けるのは悲劇か、真の愛か...？波乱の宮廷劇にも心揺さぶられながら、2人が辿る"終着点"を見守りたい。

文＝酒寄美智子

放送情報

「似錦(スージン) 〜華めく運命〜」第1・2話先行放送

放送日時：2025年11月17日(月)21:00〜(2話連続放送)

※無料放送

似錦(スージン) 〜華めく運命〜

放送日時：2025年12月16日(火)21:00〜

※毎週(火)21:00〜(2話連続放送)

チャンネル：衛星劇場(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

