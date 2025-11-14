ソラシドエアは、「初日の出＆初詣フライト2026」を2026年1月1日に実施する。

フライトは、早朝に羽田空港を出発し、富士山付近の高度17,000フィートから初日の出を鑑賞し、宮崎空港に向かう。機内では、九州・沖縄の食材を使用したおせち料理と、ソムリエ資格を持つ客室乗務員が厳選した九州のワインを提供する。搭乗者には、初日の出アクリルスタンド、シードスマイルズ マーユクリーム〜和〜、ソラシドエア ぴたっとひこうき、宮崎れもんケーキ、ソラシドエア ロゴ入り飫肥杉コースター、搭乗証明書、ソラシドエアロゴ入り トートバッグ、オリジナルルートマップをプレゼントする。

コースは全4種類で、「羽田エクセルホテル東急」に前泊をする宮崎空港発着の1泊2日プランに加え、羽田空港発着の日帰り3コースを設定する。いずれも宮崎空港到着後、コースごとに分かれて初詣などの名所を巡るもので、「青島コース」は青島神社や宮交ボタニックガーデン青島観光、「高千穂コース」は、天岩戸神社・天安河原・高千穂峡などを周遊、「観光列車・海幸山幸と都井岬コース」は、JR九州が運行する観光列車 「海幸山幸」で海の景色・山の景色、大自然の景観を満喫し、榎原神社や都井岬へ向かう。

料金は、宮崎空港発着コースが77,000円（3席プラン）から、東京/羽田発着「宮崎・青島コース」が75,000円から、「神話の郷 高千穂コース」が82,000円から、「観光列車・海幸山幸と都井岬コース」が80,000円から。いずれも税込。