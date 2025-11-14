µÜÀ¤Î°Ìï¡¢IS:SUE¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë·èÄê¡ª¡ØTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ù
2026Ç¯2⽉15⽇¡Ê⽇¡Ë¤ËIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ù
¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢MC¡¢¹ë²Ú½Ð±é¼ÔÈ¯É½¡ª
¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¡È¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼·ó¥Ü¥±Ã´Åö¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂÀÅÄÇîµ×¤¬ÅÐ¾ì¡£2017Ç¯¡¦2018Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¸¢¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Á¡¢¤¹¤Ç¤ËTGC½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¡¦¶áÆ£Àé¿Ò¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢SKE48¤ÎÂè3´üÀ¸¤È¤·¤Æ2009Ç¯¤Ë²ÃÆþ¸å¡¢¥Á¡¼¥àE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢2018Ç¯¤ÎÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤¬½Ð±é¡£2022Ç¯¤ÎÂ´¶È¸å¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËTikTok¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¡Ø¤ª¤ä¤¹¤ßTaxi¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢Íâ·î¤Ë¤Ï2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØHEA7EN¡Ù¤òÇÛ¿®¤·¤¿¸½Ìò¹â¹»À¸¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦MON7A¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IS:SUE¤¬·èÄê¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 IS:SUE 1ST TOUR - IS:SUE IS COMING¡×¤ÏÁ´¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¤Ï4th¥·¥ó¥°¥ë¡ØPHASE¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëµÜÀ¤Î°Ìï¤â½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¼«¿È½é¤Î2days¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MC¤Ï¡¢±Ç²è¤äÉñÂæ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤¹¤ë¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÏÉ¸«ÎèÆà¤¬½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£ÃÏÊý³«ºÅ¤ÎTGC½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÏÉ¸«¤È¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ë¤è¤ë°ÂÄê´¶¤¢¤ë³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡ÖDREAM KIDS DANCE AUDITION supported by °¦ÃÎ¥È¥è¥¿¡×ÄÉ²Ã¾ðÊó²ò¶Ø
ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖDREAM KIDS DANCE AUDITION supported by °¦ÃÎ¥È¥è¥¿¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¹ç³Ê¼Ô¤Î¿¶ÉÕ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢TikTok¤Ç¡Ö¥¿¥¤¥¬¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥À¥ó¥¹¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¿¶ÉÕ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¿¶ÉÕ»Õ¡¦TAIGA¤Ë·èÄê¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¿ÀÍÍ¡×¤ÇTikTok¾åÈ¾´ü¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤È¹â¤¤È¯¿®ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡¢°¦ÃÎ¥È¥è¥¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë´äÅÄ¹äÅµ¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Ë·èÄê¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë°¦ÃÎ¥È¥è¥¿¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢ÁÛ¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²Î»ì¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÖParadise¡×¤È¡¢2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹°Ê¹ß¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖTORICO¡×¤Î2¶Ê¤¬²ñ¾ì¤òºÌ¤ë¡£
TAIGA¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È´äÅÄ¹äÅµ¤Î²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://form.run/@tgcinaichinagoya26-kidsdancer
º£¸å¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤â¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú Samsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡¡³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡üÆü»þ
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë ³«¾ì12:00¡¡³«±é14:00¡¡½ª±é19:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ü²ñ¾ì
IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¢©462-0846 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶èÌ¾¾ë1ÃúÌÜ4-1¡Ë
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û¢¨4ºÐ°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ê¡¼¥ÊAÀÊ¡§Àè¹ÔÈÎÇä¡§13,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢°ìÈÌÈÎÇä¡§14,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢TGC CARD³ä°ú¡§2,000±ßOFF / ¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦±þ±ç¥°¥Ã¥ºÉÕ
¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¡§Àè¹ÔÈÎÇä¡§9,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢°ìÈÌÈÎÇä¡§10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢TGC CARD³ä°ú¡§1,500±ßOFF/ ¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦±þ±ç¥°¥Ã¥ºÉÕ
¡ÚÀè¹ÔÈÎÇäÂè°ìÃÆ¡Û2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï
TGC CARDÀè¹Ô¡§2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á¡¡¢¨TGC CARD³ä°úÂÐ¾Ý
d¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥é¥Ö²ñ°÷Àè¹Ô¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
TGC¸ø¼°LINEÀè¹Ô¡ÊÂè°ìÃÆ¡Ë¡§2025Ç¯11·î 1Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¢¨ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»
¡ÚÀè¹ÔÈÎÇäÂèÆóÃÆ¡Û2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00-2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
TGC¸ø¼°LINEÀè¹Ô¡ÊÂèÆóÃÆ¡Ë¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¢¨ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»
¡Ú°ìÈÌÈÎÇä¡Û2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¤«¤éÈÎÇä³«»Ï
¢¨ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¥ç¡¼¥É¡¼Åì³¤¡¡TEL¡§052-972-7466¡Ê·î¡Á¶â 12:00¡Á18:00¡¿ÅÚ 10:00¡Á13:00 ¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤ÏµÙ¶È¡Ë
¡ü¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë
ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢¤µ¤¯¤é¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢¤ê¤ó¤«¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
¡ü¥²¥¹¥È
ÂÀÅÄÇîµ×¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢¤È¤¦¤¢¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢MON7A¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
¡ü¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
IS:SUE¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡¢FRUITS ZIPPER¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢WILD BLUE¡¡Â¾ ¢¨50²»½ç
¡üMC
¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ØSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È