マンダムは、スキンケアブランド「ビフェスタ」から展開している「ミセラーアイメイクアップリムーバー」から、サンリオのキャラクター“クロミ”のスペシャルデザインを、11月17日に発売する。



「ミセラーアイメイクアップリムーバー」

商品特長は、化粧水にも使われる成分等から形成されたミセル（粒子）と油性エモリエント成分のW効果で、ウォータープルーフマスカラやアイライナー・落ちにくいリップを素早く浮かし、やさしくオフするポイントメイクリムーバーとなっている。2種の保湿・保護成分（ビタミンB誘導体（パンテノール）・ビタミンE誘導体（酢酸トコフェロール））を配合し、デリケートなまつ毛や目元・口元に負担をかけず、肌のうるおいを守りながらこすらずメイクをオフする。香料フリー・着色剤フリー・防腐剤フリー・低刺激処方・アレルギーテスト・パッチテスト済み（すべての人にアレルギー・皮膚刺激が起こらないわけではない）。“クロミ”と一緒に一日の終わりをリラックスして過ごしている気分になれるスペシャルデザインとなっている。

発売場所は、全国のドラッグストア、ホームセンター、スーパー、オンラインショップ、その他となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月17日（月）

マンダム＝https://www.mandom.co.jp