相次ぐ死亡事故を受け…高齢ドライバー向けに安全運転を学ぶ講習会　兵庫県警「少しでも不安があれば、自主返納も検討してほしい」

高齢者による死亡事故が相次ぐ中、兵庫県警が講習会を開きました。



１１月１４日、兵庫県加古川市にある自動車教習所で警察が安全運転を学ぶ催しを開きました。きっかけになったのは…



１１月４日、加古川市の国道で７８歳の男性が運転する乗用車が、信号待ちをしていた車など計１３台に追突した事故です。運転していた男性が死亡し、１２人がケガをしました。男性は心筋梗塞で運転中に発作を起こしたとみられていますが、事故前、親族に免許の返納も検討していると話していたということです。





こうした高齢者による事故が相次いでいることを受け、警察は１４日、６５歳以上の高齢者を対象にした講習会を実施。６６歳から８２歳の計１０人が参加しました。講習会では指導員が同乗して、安全な運転が出来るかなどのチェックも。（指導員）「車を止めようと思っても、思わず出てしまうこともあるので余裕を持って止まって下さい」また段差の乗り上げではなかなか思い通りに操作できない場面も。参加した人は…（参加者（７５））「気を付けるポイントがよく分かって良かったと思います」警察は加齢に伴い運転に不安を感じた場合、免許返納なども検討してほしいと話します。（兵庫県警加古川署・交通官 加波大洋警視）「ご家族の方と相談していただいて、少しでも不安があれば、自主返納も検討していただければ」