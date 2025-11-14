日本代表がガーナ戦のスタメン発表！ ブラジル撃破のメンバーが中心に…GKは早川友基が先発
キリンチャレンジカップ2025
会場：豊田スタジアム（愛知県）／11月14日（金）19時20分キックオフ
キリンチャレンジカップ2025のガーナ代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。
FIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループCを首位通過し、8大会連続8度目の本大会出場を決めた日本代表。現在は優勝という目標を掲げる本大会に向けて強化を進めており、先月には過去13戦で一度も勝利したことがなかったブラジル代表を3−2で撃破した。大きな自信を掴み、今月はすでにワールドカップ出場を決めたガーナ代表、大陸間プレーオフ経由で本大会出場を目指すボリビア代表と対戦する。
堂安律（フランクフルト／ドイツ）と中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）はウイングバック（WB）での起用が予想され、前線には久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）、キャプテンマークを巻く南野拓実（モナコ／フランス）、上田綺世（フェイエノールト／オランダ）らが入る。鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）不在の中、ゴールマウスを守るのは早川友基（鹿島アントラーズ）となった。
ガーナ戦はこのあと19時20分キックオフ予定。試合の模様はTBS系列にて全国生中継され、TVerでのライブ配信も行われる。
◼︎スターティングメンバー
▼GK
1 早川友基（鹿島アントラーズ）
▼DF
5 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▼MF
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
8 南野拓実（モナコ／フランス）
▼FW
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
◻︎控えメンバー
▽GK
12 小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）
23 野澤大志ブランドン（アントワープ／ベルギー）
▽DF
4 板倉滉（アヤックス／オランダ）
16 安藤智哉（アビスパ福岡）
22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
▽MF／FW
6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
19 小川航基（NEC／オランダ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
9 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
7 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
24 北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）
26 後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）
14 佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）