森保ジャパンがガーナ戦のスタメンを発表！ 久保建英や中村敬斗らが先発、GKは早川友基
森保一監督が率いる日本代表は11月14日、豊田スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップでガーナ代表と対戦する。この試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
日本は10月に国際親善試合２試合を実施し、初戦のパラグアイ代表戦では２−２のドロー。続くブラジル代表戦では、２点ビハインドから３ゴールを奪って３−２の逆転勝利を飾り、王国から歴史的初白星を挙げた。
年内最後のテストマッチとなる２連戦の初戦、ガーナ戦のスタメンは以下の通り。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
南野拓実（モナコ／フランス）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
控えメンバー）
GK
小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）
野澤大志ブランドン（アントワープ）
DF
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
試合は19時20分キックオフ予定だ。
