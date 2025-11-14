大食いYouTuber、「食べ方汚いって炎上している」動画の“編集前”公開。気になるのは「スプーンの持ち方」？
大食いYouTuberの飯友らん子さんは11月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。「食べ方汚いって炎上している」という動画の一部を公開しました。
【動画】飯友らん子の食べ方は汚い？
コメントでは「別に普通じゃね。そもそも汚い食べ方て何？」「気になるのは食べ方じゃなくスプーンの持ち方」「食べながらしゃべってること以外は特に気にならない」「今の時代ってキモイよなマジで。食い方で炎上ってなんだよw」「全然普通じゃん。ちゃんと口閉じて咀嚼してるし」「うまそうに食べててお腹空く！」「食いっぷり最高です」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「全然普通じゃん」飯友さんは「食べ方汚いって炎上している大食いYouTuberの編集前」とつづり、1本の動画を投稿。大きなエビフライが乗った、大盛りのオムライスを食べている様子です。「うま！」「卵がふわふわで、卵も熱い」などと感想を述べながら、おいしそうに頬張っています。
『デミオムライス9人前！』11日、飯友さんは自身のYouTubeで『【完食者0】デミオムライス9人前！大盛りを超える超デカ盛りオムライスに挑戦！！』と題した動画を投稿。今回Xで公開した動画の“編集後”です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
