大食いYouTuberの飯友らん子さんは11月12日、自身のXを更新。「食べ方汚いって炎上している」動画の“編集前”を公開し、さまざまな声が寄せられています。（サムネイル画像出典：飯友らん子さん公式Xより）

大食いYouTuberの飯友らん子さんは11月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。「食べ方汚いって炎上している」という動画の一部を公開しました。

【動画】飯友らん子の食べ方は汚い？

「全然普通じゃん」

飯友さんは「食べ方汚いって炎上している大食いYouTuberの編集前」とつづり、1本の動画を投稿。大きなエビフライが乗った、大盛りのオムライスを食べている様子です。「うま！」「卵がふわふわで、卵も熱い」などと感想を述べながら、おいしそうに頬張っています。

コメントでは「別に普通じゃね。そもそも汚い食べ方て何？」「気になるのは食べ方じゃなくスプーンの持ち方」「食べながらしゃべってること以外は特に気にならない」「今の時代ってキモイよなマジで。食い方で炎上ってなんだよw」「全然普通じゃん。ちゃんと口閉じて咀嚼してるし」「うまそうに食べててお腹空く！」「食いっぷり最高です」など、さまざまな声が寄せられました。

『デミオムライス9人前！』

11日、飯友さんは自身のYouTubeで『【完食者0】デミオムライス9人前！大盛りを超える超デカ盛りオムライスに挑戦！！』と題した動画を投稿。今回Xで公開した動画の“編集後”です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)