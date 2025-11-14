ILLIT¡¢Ì¤À®Ç¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î°¼ÁÅê¹Æ¤Ë»öÌ³½ê¤¬·Ù¹ð¡¡¡ÈÉÔ´²ÍÆÊý¿Ë¡É¤ÇË¡ÅªÂÐ±þ¤Ø¡Ö¹ç°Õ¤äÁ±½è¤Ê¤·¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
ILLIT¤Î½êÂ°»öÌ³½êBELIFT LAB¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿°¼Á¤ÊÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÈÉÔ´²ÍÆ¤Î¸¶Â§¡É¤Ç¶¯ÎÏ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ì¤À®Ç¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿°°Õ¤¢¤ëÈóÆñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸·¤·¤¯ÂÐ½è¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
BELIFT LAB¤Ï11·î14Æü¡¢¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖILLIT¤ª¤è¤Ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸Ä¿Í¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿°¼Á¤Ê·Ç¼¨Êª¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÌ¤À®Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ¿Ì¾¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ°°ÕÅª¤ÊÈóÆñ¡¦Èðëî¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡×¤È¿¼¹ï¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢»öÌ³½ê¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸¢±×ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¶¯²½¤·¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
»öÌ³½ê¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÉî¿«¡¦Èðëî¡¦Ãæ½ý¤·¤¿¤ê¡¢µõµ¶¤Î»ö¼Â¤òµºÜ¤·¤ÆÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢Îã³°¤Ê¤¯·º»ö½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÈÈºá¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¸å¤Ë¾Úµò±£ÌÇ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ·Ç¼¨Êª¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¡¢Åö¼Ò¤Ï¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ´ØÏ¢¾Úµò¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
BELIFT LAB¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢SNS¤Ê¤É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°°Õ¤¢¤ë¹Ô°Ù¤ËÁ´Êý°Ì¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸¢±×¤ò¿¯³²¤¹¤ëÉÔË¡¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë¹ç°Õ¤äÁ±½è¤â¤Ê¤¯¡ÈÉÔ´²ÍÆ¤Î¸¶Â§¡É¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»öÌ³½ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡ÖHYBE¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸¢±×¿¯³²ÄÌÊó¥µ¥¤¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ°ãË¡¹Ô°Ù¤ä¸¢±×¿¯³²¤Î»öÎã¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢º£¸å¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÝ¸î¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
BELIFT LAB¤Î¸ø¼°À¼ÌÀÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢BELIFT LAB¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈILLIT¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Éî¿«¡¢µõµ¶»ö¼Â¤ÎÎ®ÉÛ¡¢¿Í¿È¹¶·â¤ª¤è¤ÓÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¼Á¤Ê·Ç¼¨Êª¡¦¥³¥á¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÄê´üÅª¤Ê¹ðÁÊ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»ö°Æ¤Î¿¼¹ïÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¿ï»þ¤ÎË¡ÅªÂÐ±þ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢ILLIT¤ª¤è¤Ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸Ä¿Í¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿°¼Á·Ç¼¨Êª¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÌ¤À®Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ¿Ì¾¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ°°ÕÅª¤ÊÈóÆñ¡¦Èðëî¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸¢±×ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¶¯²½¤·¡¢¤³¤ì¤é°¼Á·Ç¼¨Êª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¸·½Å¤ÊÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÉî¿«¡¦Èðëî¡¦Ãæ½ý¤¹¤ë¹Ô°Ù¡¢µõµ¶»ö¼Â¤ÎµºÜ¤Ë¤è¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ê¤É¤Ï¡¢Îã³°¤Ê¤¯·º»ö½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÈÈºá¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¸å¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤Î¤¿¤áÅö³º·Ç¼¨Êª¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¡¢Åö¼Ò¤Ï¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ´ØÏ¢¾Úµò¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼ý½¸¤·¡¢Ë¡ÅªÂÐ±þ¤Î»ñÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢SNS¤Ê¤É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î°°Õ¤¢¤ë¹Ô°Ù¤ËÁ´Êý°Ì¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸¢±×¤ò¿¯³²¤¹¤ë°ìÀÚ¤ÎÉÔË¡¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¹ç°Õ¤äÁ±½è¤â¤Ê¤¯¡ÈÉÔ´²ÍÆ¤Î¸¶Â§¡É¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï´ØÏ¢Ë¡Îá¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¼Ô¤¬·º»ö½èÈ³¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦ºÇ¸å¤Þ¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÄÌÊó»ñÎÁ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤ÎË¡ÅªÂÐ±þ¤ËÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°ãË¡¹Ô°Ù¤Þ¤¿¤Ï¸¢±×¿¯³²»öÎã¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖHYBE¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸¢±×¿¯³²ÄÌÊó¥µ¥¤¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ÊÄÌÊó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤ÆÄÌÊó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëGLLIT¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸¢±×ÊÝ¸î¤Î¤¿¤áºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢´ØÏ¢Ë¡ÅªÂÐ±þ¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þILLIT¤È¤Ï¡©
2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØR U Next¡©¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¡ÊMOKA¡¢IROHA¡Ë¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB½êÂ°¡£¼«¼çÅª¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê°Õ»Ö¡ÊI WILL¡Ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂåÌ¾»ì¡ÊIT¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çºî¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î25Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPER REAL ME¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£