韓国代表のリュ・ジヒョン監督が14日、15日と16日に東京ドームで行われる『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』に向けた記者会見に出席し、日本代表で注目している投打の選手について語った。

韓国メディアからドジャースの大谷翔平と山本由伸の2人以外で、侍ジャパンで投打に注目している選手について質問を受けたリュ・ジヒョン監督はまず、「注目している日本のピッチャーは隅田選手です」と隅田知一郎（西武）の名前を挙げた。

その理由について「次のWBCにも入ってくると思いますので、入ってきました場合には活躍するだろうと考えています。韓国チームとしましては備えておかなければならない選手だと思っています」と説明した。

また、注目の打者には牧秀悟（DeNA）を口にした。リュ・ジヒョン監督は「とてもいい印象を持っています。韓国の代表チームの監督ですけど、以前ベースコーチ、ヘッドコーチを務めていました。その時に牧選手は、挨拶をしてくれてとても良い印象を持っています」と笑顔を見せ、「実力も素晴らしいですけど、人柄も素晴らしいということで、とても印象に残っています」と高く評価していた。