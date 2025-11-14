クローゼットの整理と一緒に、スマホの契約見直しませんか？ 「y.u mobile」なら家計を節約できるかも！

大手キャリアから格安SIMに切り替えるとどのくらい節約できる？

MMD研究所の「2024年9月通信サービスの料金と容量に関する実態調査総務省の家計調査」によると、大手キャリアの携帯の月額料金（通信＋通話＋端末）は、平均9,397円です。一方、格安SIMを利用している方の携帯の月額料金は平均4,106円です。

大手キャリアを1年間使用したときの携帯料金は、約11万円。一方、格安SIMを1年間使用したときの携帯料金は、約5万円です。格安SIMに切り替えることで、年間約6万円の節約が可能になります。



「y.u mobile」には、他の格安SIMにはない魅力がたくさん！

y.u mobileは毎月の固定費を削減したい人にぴったりです。以下にその理由を、特長とともに解説していきます。



ギガの永久繰り越し

y.u mobileは、使い切れなかったギガを翌月以降も繰り越せる「ギガの永久繰り越し（100GBが上限）」という仕組みがあるため、ギガをムダなく使うことができます。現在、ギガを使い終えずに翌月を迎えている方はy.u mobileに切り替えることで、結果的に節約につながるかもしれません。



わかりやすいプラン内容

y.u mobileはプランがシンプルです。もし「スマホの料金プランは難しい」と感じているならおすすめです。現在のプランは図表1の通りです。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

どのプランも比較的料金は安く、速度と料金のバランスを重視するユーザーにとって非常に魅力的です。



U-NEXTつきプラン

y.u mobileには、U-NEXTとセットになったプランが用意されています。U-NEXTは、映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービスです。

現在、U-NEXTを利用しているなら、y.u mobileにすると圧倒的にお得です。通常、U-NEXTを単体で契約すると月額2,189円（税込）がかかりますが、y.u mobileのU-NEXTつきプラン「シングル U-NEXT」なら月額2,970円であるため、U-NEXTに＋781円でスマホが使えます。

さらに、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能です。すでにU-NEXTをご利用中の方なら見逃せないサービスといえるでしょう。



U-NEXTがセットになったもう一つのプラン「シェア U-NEXT」は、最大4名で利用でき、データ容量を分け合ったりU-NEXTアカウントをシェアできるため、家族で利用する際にもおすすめです。

当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。



＜シングル（5GB）＞プラン

ギガ5GB+倍増特典ギガ5GB＝10GB

＜シングル U-NEXT（10GB）＞プラン

ギガ10GB+倍増特典ギガ10GB＝20GB

＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



修理費用保険付き

y.u mobileの音声通話SIMをご利用のすべての方に、ユーザー負担0円の「修理費用保険」がつきます。破損、水没、故障、全損に対応しており、年間最大3万円までの修理費用を補償。

うっかり落として画面を割ったり、飲み物をこぼして故障したりといった不測のトラブルにも備えられるのが安心です。契約中であれば自動的に保険が適用されるため、スマホを長く大切に使いたい方にもおすすめです。



「安心でんわ相談」で不安・疑問を直接聞ける！

スマホの見直しと聞くと、「面倒くさそう」「よくわからない」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、y.u mobileなら申し込みに関する不安や疑問を「安心でんわ相談」でオペレーターの方に直接聞くことができます。

このサービスは、営業は行わず中立的な立場でアドバイスをすることを理念としており、契約前でも相談することができます。もし不安や疑問があるなら、ぜひ利用してみるとよいでしょう。



まとめ

クローゼットの整理と合わせて、ぜひスマホの契約も見直してみてはいかがでしょうか。毎月の通信費を見直すことで、お金にも気持ちにもゆとりが生まれます。スマホ代、見直してみてもいいかも、と感じた方は、ぜひy.u mobileの公式サイトや取り扱い店舗をチェックしてみてください。

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

取扱店舗一覧はこちら

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

現在実施中のキャンペーンはこちら



