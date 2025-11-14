IVE・ウォニョン、“あざとカワイイ”生クリームSHOTにファン悶絶「これは反則…」【PHOTO】

IVEのウォニョンが、愛らしさあふれる魅力でファンの心を掴んだ。

【写真】ウォニョン、“天使級”ミニスカSHOT

11月14日、ウォニョンは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ホワイトのオフショルダートップスに身を包み、ガーリーな雰囲気をまとったウォニョンの姿が収められている。

なかでも、ケーキの生クリームを鼻につけたまま上目遣いでカメラを見つめるショットは、息を呑むほどのキュートさを放ち、ファンの心を瞬時に射抜いた。

（写真＝ウォニョンInstagram）

この投稿を見たファンからは「世界一可愛い」「これは反則…」「あざとカワイイの天才！」などのコメントが寄せられている。

なお、最近ウォニョンは、137億ウォン（約14億4000万円）相当のソウル・漢南洞（ハンナムドン）の高級ヴィラを全額現金で購入したと報じられ、話題を集めた。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。