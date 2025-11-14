THE RAMPAGE川村壱馬、体調不良でイベント欠席 15日野外ワンマンライブ・17日トーク番組「直前のご案内となり大変申し訳ありません」
【モデルプレス＝2025/11/14】THE RAMPAGEの公式サイトが14日に更新された。川村壱馬が体調不良でイベントを欠席することがわかった。
公式サイトでは、川村が体調不良のため、イベントを欠席することが発表された。15日にゲストとしてRIKU、吉野北人とともに出演予定だった野外ワンマンライブ「湘南乃風 熱唱甲子園」、17日に生配信されるトーク番組「Fate／Grand Order 『Road to 終章』生配信」を欠席する。
「川村壱馬の出演を楽しみにお待ちいただいておりました多くの皆様には、ご心配とご迷惑をお掛けすることになり、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「イベント直前のご案内となり大変申し訳ありませんが、ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします」と伝えている。（modelpress編集部）
◆川村壱馬、体調不良でイベント欠席
◆川村壱馬のイベント欠席を謝罪
