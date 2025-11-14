彼女からの「おやすみLINE」をウザいと感じた瞬間９パターン
彼氏を愛していればこそ、送らずにはいられない「おやすみLINE」ですが、送る内容やタイミングが悪いと、迷惑がられてしまうケースがあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性179名に聞いたアンケートを参考に「彼女からの『おやすみLINE』をウザいと感じた瞬間」を紹介します。
【１】｢なんでオヤスミって言ってくれないの？｣と明け方に恨みメッセージが来たとき
「怖すぎて別れようかと思った」（10代男性）というように、眠れずにもんもんと考えたことをそのまま彼氏にぶつけるのも、良し悪しかもしれません。不安に駆られて夜中に書いた文章は、送信するのをぐっとこらえて、一晩明けてから読み返すとよいでしょう。
【２】「おやすみLINE」のはずなのに、レスが続いて終わらなかったとき
「だらだら意味のないやりとりを続けるのはやめてほしい」（20代男性）というように、いつまでも終わらない返信のラリーも、ときに彼氏をウンザリさせてしまうようです。「おやすみ」と送って「おやすみ」と返信が来たら、続きのおしゃべりは次のデートまでとっておきましょう。
【３】「おやすみ」と返信するだけでは申し訳ないほど長い文章だったとき
「そんなにいろいろ語りたいなら、ブログに書いたら？って思う」（20代男性）というように、どこまでも途切れることなく続くメッセージは、受け取った人を困惑させるおそれがあります。まめに返信してくれるタイプの彼氏でなければ、おやすみLINEは一言にとどめておいてはいかがでしょうか。
【４】「○○はもう寝たかな？」と返信を強要されたとき
「疑問形で文章が終わってると、急にウザくなる」（10代男性）というように、どうでもいいようなことで返信を強要するメッセージは、間が悪いと嫌がられることがあるようです。構ってほしくても、むやみに質問するのはやめましょう。
【５】「出張で返信できない」と伝えていたのにスルーされたとき
「俺のことはまるで考えてないみたいで残念」（20代男性）というように、相手の事情を聞いているにもかかわらず、一切おかまいなしにメッセージを送ると、「めんどくさい女」だと思われてしまうかもしれません。独り相撲を取りたくなければ、たまには静観するのも駆け引きのひとつだと心得ましょう。
【６】毎晩決まって同じ時間にメッセージが送られてきたとき
「なんか監視されてる気分」（20代男性）というように、毎日決まった時間に連絡を取りたがる彼女を、うとましく感じる男性もいるようです。わざと送らない日を作って「今日はどうしたんだろう？」と思わせるくらいのほうが、お付き合いが長続きするかもしれません。
【７】旅行中なのに、普段と変わらぬペースでやりとりを期待されたとき
「いちいち返信できない状況を察してほしいです」（10代男性）というように、相手の状況を考えずに呑気なおやすみLINEを送りつけるのも、イラッとされてしまいそうです。彼氏が旅行中だとわかっているときは、相手から連絡が来るまで静かに待ちましょう。
【８】夜中に彼女から繰り返しメッセージが来て、起こされたとき
「疲れてるときだと、勘弁してほしいと思う」（10代男性）というように、おやすみLINEが彼氏の眠りを妨げてしまうケースです。リアクションがなければ、状況を察してそれ以上の連投は控えましょう。
【９】残業続きで「もうひと仕事しよう」と思った矢先にメッセージが届いたとき
「『これから』ってときに来ると、なえる」（20代男性）というように、仕事中の彼氏に「今から寝る宣言」をして、やる気をそいでしまうパターンです。相手が忙しいとわかっているなら、「おやすみ」ではなく「お仕事がんばってね」と励ましの言葉を送ってあげましょう。
おやすみLINEは、受け取ったときの状況次第で印象を悪くしてしまうようです。相手の身になって考えれば、おのずと「正解」が見えてくるでしょう。（山田うみ）
【調査概要】
期間：2014年2月12日（水）から19日（水）まで
対象：合計179名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】｢なんでオヤスミって言ってくれないの？｣と明け方に恨みメッセージが来たとき
「怖すぎて別れようかと思った」（10代男性）というように、眠れずにもんもんと考えたことをそのまま彼氏にぶつけるのも、良し悪しかもしれません。不安に駆られて夜中に書いた文章は、送信するのをぐっとこらえて、一晩明けてから読み返すとよいでしょう。
「だらだら意味のないやりとりを続けるのはやめてほしい」（20代男性）というように、いつまでも終わらない返信のラリーも、ときに彼氏をウンザリさせてしまうようです。「おやすみ」と送って「おやすみ」と返信が来たら、続きのおしゃべりは次のデートまでとっておきましょう。
【３】「おやすみ」と返信するだけでは申し訳ないほど長い文章だったとき
「そんなにいろいろ語りたいなら、ブログに書いたら？って思う」（20代男性）というように、どこまでも途切れることなく続くメッセージは、受け取った人を困惑させるおそれがあります。まめに返信してくれるタイプの彼氏でなければ、おやすみLINEは一言にとどめておいてはいかがでしょうか。
【４】「○○はもう寝たかな？」と返信を強要されたとき
「疑問形で文章が終わってると、急にウザくなる」（10代男性）というように、どうでもいいようなことで返信を強要するメッセージは、間が悪いと嫌がられることがあるようです。構ってほしくても、むやみに質問するのはやめましょう。
【５】「出張で返信できない」と伝えていたのにスルーされたとき
「俺のことはまるで考えてないみたいで残念」（20代男性）というように、相手の事情を聞いているにもかかわらず、一切おかまいなしにメッセージを送ると、「めんどくさい女」だと思われてしまうかもしれません。独り相撲を取りたくなければ、たまには静観するのも駆け引きのひとつだと心得ましょう。
【６】毎晩決まって同じ時間にメッセージが送られてきたとき
「なんか監視されてる気分」（20代男性）というように、毎日決まった時間に連絡を取りたがる彼女を、うとましく感じる男性もいるようです。わざと送らない日を作って「今日はどうしたんだろう？」と思わせるくらいのほうが、お付き合いが長続きするかもしれません。
【７】旅行中なのに、普段と変わらぬペースでやりとりを期待されたとき
「いちいち返信できない状況を察してほしいです」（10代男性）というように、相手の状況を考えずに呑気なおやすみLINEを送りつけるのも、イラッとされてしまいそうです。彼氏が旅行中だとわかっているときは、相手から連絡が来るまで静かに待ちましょう。
【８】夜中に彼女から繰り返しメッセージが来て、起こされたとき
「疲れてるときだと、勘弁してほしいと思う」（10代男性）というように、おやすみLINEが彼氏の眠りを妨げてしまうケースです。リアクションがなければ、状況を察してそれ以上の連投は控えましょう。
【９】残業続きで「もうひと仕事しよう」と思った矢先にメッセージが届いたとき
「『これから』ってときに来ると、なえる」（20代男性）というように、仕事中の彼氏に「今から寝る宣言」をして、やる気をそいでしまうパターンです。相手が忙しいとわかっているなら、「おやすみ」ではなく「お仕事がんばってね」と励ましの言葉を送ってあげましょう。
おやすみLINEは、受け取ったときの状況次第で印象を悪くしてしまうようです。相手の身になって考えれば、おのずと「正解」が見えてくるでしょう。（山田うみ）
【調査概要】
期間：2014年2月12日（水）から19日（水）まで
対象：合計179名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査