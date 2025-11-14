◆女子プロゴルフツアー 伊藤園レディス 第１日（１４日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）

逆転女王を狙うメルセデスランキング３位の河本結（リコー）は６バーディー、２ボギーの４アンダー６８で回り、トップと３打差の１４位スタートとなった。

ティーショットに苦戦した一日を象徴するように最終１８番は右に曲げ、ボギー締めだった。「今日は飛んでいた。いつもの自分じゃない感じがしてコントロールが難しかった」。テークバックのズレを修正したところ球の当たりが厚くなり、普段の感触を取り戻すのに時間を要した。

後半に伸ばした。１１番は１メートル、１２番は２メートル、１３番は３メートルとチャンスを決めきり３連続バーディー。「ここはスコアが出るので、できるだけ早くスコアを出すっていうふうに思っていた。そんなに悪いゴルフじゃなかったけど、欲を言えば６アンダーぐらいは行きたかった」と残念がった。

この日は同じ１９９８年度生まれの原英莉花と久々の同組だった。「めちゃめちゃ楽しかった。私と英莉花ちゃん、年を取ったなって思った（笑）。俯瞰して見たときに、ゴルフがしっとりしたというか。私たち、ファイターでやっていたけど、穏やかにラウンドしていたから。年を重ねたなって」と笑いを交えつつ充実の時間を振り返った。

３打差を追って週末を迎える。「ティーショットをしっかり修正して、明日、明後日とガンガン伸ばしていきたい」と頼もしく言った。女王争いで２番手につける神谷そらが、初日にトップに立った。「もうちょいプレッシャーを与えたいですね」。不適な笑みを浮かべ、練習場に向かった。