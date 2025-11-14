Ｂ２ベルテックス静岡が１４日、愛媛戦（１５、１６日）に向けて会場となる静岡市中央体育館で練習した。今季Ｂ１川崎から新加入し、けがで出遅れていたＰＧ柏倉哲平（３０）が、初めてホームのコートに立つ。「すごく楽しみ。早くブースターの前でプレーしたい」と、力を込めた。

準備は整った。移籍１年目の柏倉が開幕から１か月以上が過ぎて、ようやく本拠に姿を見せる。新司令塔と期待されながらコンディション不良が続き、前節の熊本戦で復帰。「ゲーム感を思い出しながらプレーした。土曜の第１戦は不安もあったけど、第２戦はだいぶ、感覚を取り戻せた」。２戦とも１０分前後のプレータイムだったが、一定の手応えはつかんだ。

チームはＰＧ不足の緊急事態に陥っている。元日本代表主将の橋本竜馬（３７）がグロインペイン症候群と診断され、今月５日にインジュアリーリスト（ＩＬ）入り。ＳＦやＰＦが本職ながらＰＧをこなしていたクリス・エブ・ンドウ（３１）も前節の熊本戦で負傷し、右長内転筋肉離れと診断されてこの日、ＩＬ入りした。

３勝１０敗で西地区最下位に沈むチームの起爆剤にと、柏倉が名乗りを上げる。「出られないもどかしさはあった。なんとか、チームの力になりたい」。特に、現在１試合平均得点６７・４点で１４チーム中１３位と苦しむ攻撃面に期待がかかる。「味方が気持ちよくシュートを打てるように、うまくクリエイトしたい」。ＰＧとしてチームメイトの特徴を引き出すことを最優先に考えている。

前節・熊本の第２戦では、移籍後初スタメンで出場して１点差で勝利を挙げた。今節の愛媛との第１戦で今季初の連勝を狙う。「試合でフルエネルギーを出して、チームの士気を高めたい」。新司令塔が勝利に貢献して、出遅れた分を取り戻す。