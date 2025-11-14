

&TEAM

グローバルグループの&TEAMが14日、「第76回NHK紅白歌合戦」出場歌手発表会見に登壇。大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への出演が決定した。紅白初出場となる。

【写真】&TEAM「第76回NHK紅白歌合戦」出場歌手発表会見

初の紅白出場決定を受けて会見に臨んだメンバーは、本日朝、会社のスタッフからの話を通じてこの知らせを聞いたという。

メンバーのHARUAは、紅白出場は「本当に突然の出来事でまだ信じられていない気持ちがある」と驚きを隠せない様子。会見の舞台に立って少しずつ実感が湧いてきている途中だと語った。

&TEAMは結成３周年を迎え、現在４年目。紅白の舞台について「本当にずっと夢で、これを一つの目標でみんなで頑張ってきた」念願の場所であり、メンバー全員９人で「大声あげまして、ガッツポーズもみんなでして」と喜び合ったことを明かした。

ジャパン・グローバルを体現するグループとして、どのようなステージを見せたいかという質問に対し、メンバーは「今年本当にありがたく僕たち初めての（アジア）ツアーをした」と振り返り、「いろんなところに行っていろんなことを学んでいろんなエネルギーをもらってきました」と強調。そのエネルギーを紅白で披露したいと意気込んだ。 また、紅白恒例の企画への期待も飛び出した。メンバーのYUMAは「個人的にけん玉チャレンジがすごい好きなので、ちょっと出場できたらと思います」と、意外な願望を明かした。

さらに、メンバーのKは、今回の司会を務める今田美桜について言及。「東京2025世界陸上」でサポーターを務めた２人。Kは「まさかこのような形で再び、再び共演させていただけるのはとても光栄に思います」と、再会も楽しみにしていると語った。