全国で多発しているクマによる人的被害への対策として13日から、警察官がライフル銃を使ってクマを駆除することが可能になりました。これを受け、山形県警はライフル銃使用によるクマの駆除に向けたプロジェクトチームを発足させる方針を固めました。



クマ駆除のプロジェクトチームの発足は、12日付けの警察庁からの通達を受けて決定したものです。県警察によりますと、プロジェクトチームは、機動隊や県警察本部の地域課などで構成し、現場での指揮や駆除に当たります。

県警は「クマの駆除についてはあくまでも緊急銃猟など現在の対応手順を基本とする」とした上で、「猟友会が対応出来ない」など緊急の対応が必要となった場合に限り、警察官がライフル銃を使用してクマの駆除を行うことを想定しているということです。

ライフル銃を使用して実際に駆除に当たるのは機動隊員が担当する見込みです。プロジェクトチームの発足時期は未定としていますが、県警はチームの発足後、猟友会などの専門家からクマの急所や危険性を学ぶ研修のほか、秋田県警の取り組みを参考にした射撃訓練の実施を検討しています。



一方、鈴木憲和農林水産大臣は14日に開かれたクマ対策関係閣僚会議で、対策強化に乗り出す考えを示しました。鈴木大臣は「クマの捕獲の際に支払われる手当の大幅な増額」や「農地への侵入を防ぐため電気柵の設置の推進」、「山と人里の境界でやぶなどの刈り払いを行って緩衝帯を設け、侵入防止の柵を設置していく」考えを示しました。

