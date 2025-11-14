静岡の”おはぎ”の進化がスゴイ。食の専門家による審査会でグランプリを受賞したおはぎなど、素材や製法にこだわった人気おはぎのヒミツに迫ります。



最初の人気おはぎは、伊豆市にある森島米店。お米を知り尽くしたプロが作る究極のおはぎが大人気です。



「甘さ控えめ。小豆が食べられない人でも食べられる。」

「見た目もったりしているのに、すごい軽い感じ。いくつでも食べられる。」





そう客が大絶賛するのが、こちらの「森島おはぎ」。おいしさの秘密を聞いてみると。（森島米店 森嶋昭仁さん）「もち米100％で作っています。米店にしかできない加工の工夫というのを入れて、独自の製法でお米の粒がしっかり残っているタイプを意識して作っています。」もち米は静岡県オリジナル「葵美人」を使用。米粒はあえて潰さず、あんこは北海道の契約農家から取り寄せたこだわりの小豆を使用し、軽い口当たりになるように、研究に研究を重ねたそうです。（森島米店 森嶋昭仁さん）「作るなら日本一おいしいおはぎを目指したいなと思って努力していたので、1年ぐらい失敗し続けて、納得できる味に至るまでは、だいぶ苦労しました。」その甲斐あって、多いときには1日3000個以上も売れる超人気商品に。そのため、店舗販売だけではなく出張販売にも力を入れていて、毎日のように県外も含め出店しています。この日は静岡市の浅間通り商店街で毎月1日に行われている「安倍の市」に出店。（客）「ここ来るたびに買いにきます。お米がすごくおいしい。」「あずきの甘さがちょうどわたしに合う。」「甘みがちょうどいい。リピーターになってます。」しかし、人気の秘密は味だけではないんです。おはぎでは珍しい冷凍販売もあるんです。マイナス40℃で急速冷凍することで、変わらぬおいしさのまま全国へ発送が可能に。これにより、遠くの人も購入できるようになり「森島おはぎ」の人気はいまや全国区となっています。続いての人気おはぎは、伊豆の山奥にポツンとあるこちらの店に。（客）「伊東の方から来るので、買いに来るにはちょっと勇気がいる。それでも買いに来たい。」「友達のところに行くので、ちょっと買っていこうと思って山を登ってきました。」それでもわざわざ買いに行きたくなるのが、伊豆の国市にあるおはぎ専門店「伊豆大上のおはぎ」。10月、食の専門家による審査会「ジャパン・フード・セレクション」で、おはぎとしては初めてグランプリを受賞した、いま大注目のおはぎです。（客）「あんこが苦手だけど、このおはぎだけは食べられる。」「もたれない、おいしい。」中には、サイクリングの途中に寄ったという人も。（客）「優しい甘さで食べやすい。」こちらの店、オープンは2年前ですが、そのきっかけというのが…（伊豆大上のおはぎ 芳川敬一さん）「わたしがおはぎが大好きだったというのがきっかけです。以前はお茶に携わる仕事で全国を営業でまわっていました。宮城県仙台市におはぎで有名な主婦のお店「さいち」のおはぎに惚れ込みまして。」そのスーパーは、おはぎを目当てに朝から大行列ができ、1日5000個も売れる“伝説のおはぎ”があります。その味に惚れ込んだ芳川さんはこの店で修業させてもらい、その上で独自のこだわりも加え誕生したのが「伊豆大上のおはぎ」なのです。その製造は、なんと朝3時から。芳川さんがひとりで1つずつ丁寧に行います。使用する米は宮城県産の「みやこがね」というもち米に静岡県産のうるち米「ミルキークイーン」をブレンド。（伊豆大上のおはぎ 芳川敬一さん）「粒と粒の間に空気が残るように優しく丸めています。」あわせるあんこは芳川さんが北海道まで収穫にいくという十勝産の小豆「エリモショウズ」。こだわりぬいた3日間かけて作るあんこと、ほど良い粒感のコメとのバランスは絶妙でクセになること間違いなし。ほかにも山形産の青大豆を使った「うぐいすきなこ」や、挽き方が違う2種類の黒ゴマを使った「ごま」も後を引くおいしさです。続いては、静岡市清水区にある「きたがわ米屋」。こちらのおはぎは土曜日限定で販売されていて、種類の豊富さと少し小さめのサイズがかわいいと大人気。（きたがわ米屋 北川真弓さん）「なるべく多くのものの中から、気に入ったものを選んでいただけるようにと思って。」この種類の多さにひかれ、買いに来た人も…（客）「いろいろな味があって、気になってきました。」「かぼちゃとか、くるみとか、見たことがないものがすごく気になりました。」定番の「あずき」や「きなこ」はもちろん、「抹茶」や「ほうじ茶」「くるみ」なども。さらには季節限定の味も登場するそうで…。（客）「イチオシは”あずき”です。季節のものがいろいろ変わるので楽しい。変わったときはそのまま任せて（Ｑ．おまかせなんですか？）どれ食べてもおいしいから。」いまの季節はかぼちゃと卵の黄身を合わせた「黒米 黄身かぼちゃ」。こんがり焼き目が食欲をそそる「黒米 焼き栗」などもあります。（きたがわ米屋 北川真弓さん）「白あんに栗の渋皮を刻んだものを入れて、その内側に自家製の栗きんとんを忍ばせてある。栗を食べてるっていうおはぎになっています。」あんに合わせて、ごはんは2種類を使い分け、さらに米店ならではのこだわりも。（きたがわ米屋 北川真弓さん）「おはぎに合うもち米を使って、いまは”峰の雪”という種類のもち米を使っています。炊いたあとも、つぶつぶした感じがしっかり残るタイプのお米。」さらに雑穀を1割入れてプチプチとした食感をプラス。黒米を使用したものもあり、違った味わいが楽しめます。季節によっていろいろな味が堪能できる絶品おはぎ。見ても食べても楽しい、また食べたくなる”おはぎ”です。