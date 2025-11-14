ラヴィジュール新作「シンクアップ」登場♡悩みに寄り添う最強ブラが誕生

「セクシーに生きるJustbeyourself」を掲げるランジェリーブランド・ラヴィジュールから、待望の新作ブラ「シンクアップ」が登場しました。ブランド人気No.1のホットリフトブラをベースに、より多くのバスト悩みに寄り添うよう進化したスペシャルな一枚です。美しい谷間を叶えながら、左右差や安定感までしっかりサポート。さらに、同シリーズのショーツやTバックも登場し、特別感のあるランジェリーコーデが楽しめます。女性らしさをまとう楽しさが、きっともっと広がるはず♡

新型「シンクアップブラ」の魅力とは？

ラヴィジュールが新たに送り出す「シンクアップブラ」は、谷間メイクを得意とするホットリフトブラをさらに進化させたモデル。

カップの9割を占める極厚プッシュアップパッドが胸を寄せ上げ、厚手のカップ構造と組み合わせることでメリハリのあるバストラインを実現します。

さらに、着脱可能なシークレットパッドを追加することで、左右差や“あと少し盛りたい”という悩みにも柔軟に対応。

センターフルカバー設計により、グラマーバストでも安定感をキープしながら美しさをしっかり引き出します♪

ツーハッチのランジェリーで叶える、自分へのご褒美♡ホリデーコレクション2025

セットで楽しめるショーツアイテム

同シリーズには、コーディネートを楽しめるショーツ・Tバックもラインナップ。

マルヴァエンブレースやフリルデザインのショーツ・Tバック（各3,729円）は、ブラと同じブラック、ピンク、ブルーの3色展開で、気分やスタイルに合わせて選べます。

繊細なディテールと華やかさを兼ね備えたデザインは、普段使いはもちろん特別な日にもぴったり。ブラと合わせれば、ランジェリー全体の統一感が高まり、ワンランク上のムードを楽しめます♡

全アイテムをチェックできる特設ページも

新作「シンクアップ」シリーズは、公式オンラインストアと全国の店舗で販売中。特設ページでは、ブラの構造やサポート力を詳しく紹介しており、購入前にしっかり比較・検討できるのも嬉しいポイントです。

カラーはブラック、ピンク、ブルーの3色展開で、ブラは7,799円（税込）～。美しさと使い心地を両立したランジェリーを探している人に寄り添う、新しい選択肢となっています。

悩みに寄り添う“自分らしい美しさ”を楽しんで

ラヴィジュールの新作「シンクアップ」は、バスト悩みに寄り添いながら、美しいラインを叶える心強いアイテム。

極厚プッシュアップパッドや着脱式シークレットパッド、安定感のあるセンターフルカバー構造など、細部までこだわりが詰まっています。

同シリーズのショーツ・Tバックと合わせれば、気分の上がるランジェリーコーデが完成♡“セクシーに、自分らしく”を叶える一枚を、この機会にぜひ体感してみてください。