クマ被害の対策を話し合う関係閣僚会議が開かれ、人の生活圏からの排除と捕獲の強化を目指す方針で一致しました。



木原官房長官は「通常の冬眠期間に入った後も人里への出没が懸念される状況」だとして、引き続き強い緊張感を持って対策に取り組むよう指示しました。



石原環境相

「ポイントとしては、人の生活圏からクマを排除し、周辺地域においても、捕獲を強化することで増えすぎたクマの個体数を削減していくことを打ち出しています」





関係閣僚会議で新たに示されたクマ被害の対策では、短期的な取り組みとして、春にもクマの捕獲を進めることや、集落周辺の環境整備を徹底すること、また、そのために必要な人件費や手当てを支援する方針が示されました。中長期的には“公務員ハンター”や専門家を育成することや、国主導でクマの生息数を推定し、増えすぎた地域で減らす取り組みを進める案が示され、原案通り決定しています。会議では、警察官によるライフル銃を使った駆除や、自衛隊の支援に関する今後の見通しの報告もありました。赤間国家公安委員長「クマ駆除の技能を有する警察官の確保や装備資機材の整備を含めクマによる人身被害を防止するための取り組みを進めて参ります」小泉防衛相「本支援は秋田県における事態の特異性も鑑み、緊急の対応として実施しているものでありますが、今後は政府全体で包括的アプローチにより、パッケージに基づく取り組みを進めていく中で、防衛省自衛隊としても適切に役割を果たしてまいります」木原官房長官は「クマの通常の冬眠期間に入ったあともなお、人里への出没が懸念される状況を鑑みて、地域の安全確保に万全を期すべく、引き続き強い緊張感を持って対策に取り組むように」と指示しました。