ローラ、過去の恋愛経験告白「男性の愛って素晴らしい」 照れた様子を見せ…
モデルでタレントのローラ（35）が、13日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。過去の恋愛経験を赤裸々に語った。
【番組カット】美脚！スタジオで笑顔を見せるローラ
ローラはブレイクしていた2015年に突然日本を去り、ロサンゼルスに拠点を移した。ローラはこの“空白の10年”で「大きな恋愛をしたの」と告白。「私は1人でいいかもと思っていた」が、「恋をしたら男性の愛って素晴らしいなと思った」という。
スタジオで共演した指原莉乃が恋愛時期を尋ねると、ローラは「秘密」と照れた様子。「彼と愛を学びながら、なんでこんなに返事が冷たいんだろうとか、恋愛の方で傷つくことも学んでいる」と話した。
