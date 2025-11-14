ローラ、日本を離れた理由語る「朝起きたら眠れなくなって…」 人気絶頂の10年前に渡米
モデルでタレントのローラ（35）が、13日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。ブレイクしていた2015年に日本を去り、米・ロサンゼルスに拠点を移した理由を語った。
【番組カット】舌をペロッ…小麦色の肌が美しいローラ
ローラは人気絶頂のさなか、「ある日から眠れなくなって、朝起きたらワクワクしなくなった」という。「誰かをハッピーにすることができない。これはダメだと思ってアメリカに飛んだ」と告白した。
“おバカキャラ”でブレイクしたが、「私っておバカなのかな」「私はおバカな人間なんだと思っていたのかもしれない」と明かした。スタジオで出演したアンミカは「知らなかった」と驚いた様子だった。
