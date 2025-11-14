【速報】日本代表、ガーナ戦のスタメン発表！ 久保建英ら“ブラジル撃破組”が中心 GKに早川友基を抜擢 遠藤航と板倉滉はベンチスタート
【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 vs ガーナ代表（11月14日／豊田スタジアム）
サッカー日本代表は11月14日、国際親善試合でガーナ代表と対戦。19時20分のキックオフに先立ってスターティングメンバーが発表された。
三笘薫（ブライトン）、伊東純也（ヘンク）、鈴木彩艶（パルマ）、守田英正（スポルティング）、伊藤洋輝（バイエルン）、高井幸大（トッテナム）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、冨安健洋（無所属）など多くの主力が怪我やコンディション不良で招集外となる中、森保一監督は前日会見で明かした通り3−2で大逆転勝ちした10月のブラジル戦のメンバーを中心にスタメンを組んできた。
鈴木に代わるGKには、J1リーグ首位の鹿島アントラーズのゴールマウスを守る早川友基を抜擢。早川は国内組編成だった7月のE-1選手権・中国戦で代表デビューしているが、海外組込みのフルメンバーチームでは初出場となる。ボランチはコンディション不良で前日練習を欠席していた鎌田大地に代わって田中碧を起用し、他のポジションは谷口彰悟、久保建英、堂安律、上田綺世などブラジル戦と同じ顔触れになった。
一方で10月シリーズを怪我で欠場した板倉滉と遠藤航は、これまでほぼ不動の存在だったが、今回はベンチスタートとなっている。
【日本代表のスタメン】
▼GK
1 早川友基（鹿島アントラーズ）
▼DF
3 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
5 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▼MF
8 南野拓実（モナコ／フランス）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス2部）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
▼FW
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
【日本代表ベンチメンバー】
12 小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）
23 野澤大志ブランドン（ロイヤル・アントワープ／ベルギー）
2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
4 板倉滉（アヤックス／オランダ）
6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）
7 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
9 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
14 佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
16 安藤智哉（アビスパ福岡）
19 小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
24 北野颯太（レッドブル・ザルツブルク／オーストリア）
26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
ガーナ代表は最新FIFAランキングだと75位だが（日本は19位）、10月にアフリカ予選を突破して2大会連続5回目のワールドカップ出場を決めた強豪。日本代表は対ガーナと過去5勝3敗で、2022年6月の前回対戦では4−1で勝利している。
（ABEMA／サッカー日本代表）