お笑い芸人・エハラマサヒロ（43）の妻でYouTuberの江原千鶴（45）が、親子遠足に持っていく手作りのラブブ弁当を公開した。

【映像】エハラマサヒロの家族7人ショット

15歳の長女から4歳の次男まで、5人の子どもがいる7人家族のエハラ家。千鶴はこれまでにも、子どもたちに作ったキャラクター弁当をInstagramで公開しており、「めっちゃ可愛いお弁当ですね」「ちーちゃんマジで尊敬」など、多くの反響が寄せられている。

江原千鶴、手作りのラブブ弁当を公開

11月12日はYouTubeチャンネルに「ラブブ弁当できるまで！」という動画を投稿し、チーズやのりを使ってラブブの顔を作る様子を紹介した。

翌日には、Instagramで完成したお弁当を公開。「親子遠足でラブブ弁当作ったよー 意外と細かくて手が震えたけど、なんとか出来た。とわくんめちゃくちゃ喜んでくれて みんなに『きょうらぶぶのおべんとう！』って 言い回ってて、可愛かったーー」と、お弁当を食べた次男・とわくんのリアクションも明かしている。

この投稿に、「ラブブのお弁当可愛い」「力作ですね」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）