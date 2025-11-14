【WWE】SMACK DOWN（11月7日・日本時間8日／サウスカロライナ・グリーンビル）

【映像】“恥ずかし固め”も“ケツ爆弾”も失敗…巨漢女子の受難

あまり見たことがないフォールの形と自爆。超重量級女子レスラーが“ケツのツキ”に見放された。

話題を集めているのは体重120キロを超える圧巻のフィジカルを誇るナイア・ジャックス。ナイアは“ザ・ロック”ことプロレスラーで俳優のドウェイン・ジョンソンのいとこにあたる超エリート血族の1人だ。

そんなナイアは日本時間11月7日に行われた「SMACK DOWN」でシャーロット・フレアーと対戦。試合中盤にパワーボムを決めると、そのままカバーへ入ろうとシャーロットの脚を折りたたむ。

距離が微妙に遠かったのか、苦し紛れにシャーロットのもも裏を押さえつけると、顔面がシャーロットの臀部に密着する“恥ずかし固め”の形となるが、これは2カウントで返されてしまう。その後も得意のバンザイドロップをかわされるなど、体重差のあるシャーロットに振り回されがちの展開に。視聴者からも「なんか顔気にしてる」「恥ずかし固め」「お腹が」「うまくかわされたな」といったコメントが集まっていた。

それでも、最後は新たなタッグパートナーであるラッシュ・レジェンドのアシストもあり、シャーロットにバンザイドロップがヒット。勝利を飾っている。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）