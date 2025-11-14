14日朝、秋田市の官庁街近くでクマの目撃が相次ぎました。



散歩などで訪れる人も多い時間帯で、走り回る姿が撮影されていました。



熊谷奈都子記者

「クマの目撃が相次いだのは、秋田市役所や県庁にほど近いエリアです。スポーツ施設などもあり、朝は犬の散歩やランニングをする人が多く見られます」



県のツキノワグマ等情報マップシステム、クマダスによりますと午前6時20分ごろ、秋田市の八橋運動公園周辺でクマの目撃情報が相次ぎました。





撮影者「いるんだ…ちょ待て待て待て遠いか」こちらはASPスタジアム脇の通路で撮影された映像です。撮影者「いや怖いな」撮影した男性によりますと、イヌの散歩中に体長1メートルほどのクマが山王大通りの植木沿いを走りその後、交差点付近で向きを左に変え北上していきました。「早く！クマいるクマ！」周辺では、散歩中だったものの家族に車で迎えに来てもらっている人もいたといいます。クマダスによりますと、午後3時ごろ、ASPスタジアムから北に1キロほどの八橋大沼町でクマ1頭の目撃情報がありました。近くには小学校などもあり、警察などが引き続き警戒を呼びかけています。