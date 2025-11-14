TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第6話が11月18日午後10時20分から放送予定です。

【写真】波乱の両家顔合わせ。鮎美の「マイペースな父親役」を演じるのは…

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。



（c）Natsuko Taniguchi/BUNKASHA

手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”を演じてきたゆえに、自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、鮎美の元カレで「料理は女が作って当たり前」な亭主関白思考の海老原勝男（竹内涼真）が、「料理を作る」というきっかけを通じて成長するロマンスコメディです。

第7話あらすじ

勝男（竹内涼真）と鮎美（夏帆）はいまだそれぞれの両親に別れたことを言い出せずにいる中、一緒に参列する予定だった地元・大分の友人の結婚式が刻々と近づいていた。

そんなある日、鮎美はふと目にした恋愛リアリティーショーに姉・さより（菊池亜希子）が出演していることに衝撃を受ける。

しかもその番組には、彼氏と別れたばかりの椿（中条あやみ）も出演しており、勝男も同じように衝撃を受けるのだった。

そしていざ、結婚式に向けて別々に大分へ帰省した勝男と鮎美だが、それぞれの家に帰ると、両親たちは二人に黙って両家の食事会の予定を組んでいた。

別れていることを言い出せないまま両家顔合わせを行うことに。しかし勝男は、鮎美がずっと隠してきた“家族の本来の姿”を目の当たりにし、ある一言をぶつけてしまう…。