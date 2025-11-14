毎週火曜午後10時から放送しているTBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。

【写真】両家の顔合わせで一体何が…？

第4話の「TVer」「TBS FREE」の無料配信再生数が511万回を突破。毎話、過去配信再生数の記録を更新するなど、盛り上がりを見せています。

前回の第6話では、偶然再会した勝男（竹内涼真）と鮎美（夏帆）が、勝男の手作り小籠包を食べながら思いを打ち明けあうシーンが反響を呼びました。

そんな『じゃあつく』から、11月18日放送予定の第7話の予告動画の内容を紹介します。

第7話あらすじ

勝男と鮎美が、いまだそれぞれの両親に別れたことを言い出せずにいる中、一緒に参列する予定だった地元・大分の友人の結婚式が刻々と近づいていた。

そんなある日、鮎美はふと目にした恋愛リアリティーショーに姉・さより(菊池亜希子)が出演していることに衝撃を受ける。

しかもその番組には、彼氏と別れたばかりの椿(中条あやみ)も出演しており、勝男も同じように衝撃を受けるのだった。

そしていざ、結婚式に向けて別々に大分へ帰省した勝男と鮎美だが、それぞれの家に帰ると、両親たちは二人に黙って両家の食事会の予定を組んでいた。

二人は別れていることを言い出せないまま両家顔合わせを行うことに。

しかし勝男は、鮎美がずっと隠してきた“家族の本来の姿”を目の当たりにし、ある一言をぶつけてしまう…。

＊以下第7話のネタバレを含みます。

第7話の予告動画

それぞれ大分に帰省した勝男と鮎美。

両家顔合わせの話が進んでいることを知った鮎美は「誰と誰の？」と驚きます。

「マジでどうしよう……」

時同じくして顔合わせについて知らされた勝男もまた困っていました。

「別れることになりました…」

ところ変わって、顔合わせの会場。

直立不動で「この度別れることになりました…」と切り出した勝男は、言葉を言い終わらないうちに嗚咽。

鮎美は勝男に「吸って吸って」と呼吸をととのえるように促します。

ところが場面が変わると、鮎美に真剣に思いをぶつける勝男。

「自分の手で何とかする。そんな鮎美さんだから僕は好きになったんです」

真剣に聞き入る鮎美の表情は……。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。



（c）Natsuko Taniguchi/BUNKASHA

恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美を夏帆が演じ、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男を竹内涼真が演じます。

二人は大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまい…。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、二人の成長＆再生ロマンスコメディです。