セールス・オンデマンドは、エアウェルネスブランド「Blueair（ブルーエア）」の新製品『DreamWell™ Humidifier H38i』を、11月28日より全国の家電量販店、一部百貨店、公式ブルーエアストア、一部オンラインショップで発売し、ブルーエア公式サイトと一部オンラインショップなどで予約受注を開始した。

【画像】北欧デザインで部屋に置きたくなるオシャレ加湿器

『DreamWell™ Humidifier H38i』はブルーエア初の単機能加湿器だ。タンクから分離した加湿フィルターやUVランプなど、衛生面を意識した加湿の仕組みを搭載している。給水方法は上からの給水とタンクの取り外しの2つが用意されており、ライフスタイルに合わせて方法を選べる。

アロマオイルを垂らすセントポッドや、3段階の調光機能を兼ね備えた明かりの機能も搭載されており、眠りも快適にする作りだ。

3.8Lの大容量タンクを搭載しており、上部のディスプレイでタンク内の水量がリアルタイムで表示され、入れ替えのタイミングが一目でわかる。

デザイン面では、北欧デザインが採用され、カラーバリエーションはCoastal BeigeとStone Greyの2種が用意されている。電源アダプターは本体カラーと統一されているため、部屋に馴染むデザインだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）