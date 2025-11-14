¡Ö¶ì¤·¤ß¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿Æ±»Î¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ªÉ×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤Î53ºÐ¡õ52ºÐÇÐÍ¥àÀÜ¶á2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¥®¥ã¡¼♡¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÎÀ¼
²¼¤ÎÌ¾Á°¸Æ¤Ó¤ÇÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡52ºÐ½÷Í¥¤¬É×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿53ºÐÇÐÍ¥¤È¤Î¿ÆÌ©¤ÊÃç¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëàÀÜ¶á2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ç½÷Í¥¤Î²ÖåÁ¤Þ¤ê(¤Ï¤Ê¤Õ¤µ¡¦¤Þ¤ê)¡£
¡¡¡ÖÀèÆü´Ñ¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¾Ï¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÃ«¸¶¾Ï²ð¤µ¤ó¡£¡Ø¶ä¹Ô¶¯Åð¤Ë¡Á¡Ù¤¬²û¤«¤·¤¤¡£¡£¡×¤È¼«¿È¤Î½Ð±éÉñÂæ¤ò´Ñ·à¤ËË¬¤ì¤¿Ã«¸¶¾Ï²ð¤È³Ú²°Á°¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ö¶ä¹Ô¶¯Åð¤Ë¤¢¤Ã¤ÆºÊ¤¬½Ì¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö·ï¡×¤ÇÉ×ÉØÌò¤À¤Ã¤¿Ã«¸¶¤È²ÖåÁ¤¬ÂÎ¤ò´ó¤êÅº¤ï¤»¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¤º¤Ä½Ì¤ó¤Ç¤¤¤¯ºÊ¤òÉ×¤¬½õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆñÌò¤ò¤È¤â¤Ë±é¤¸¤¿2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥®¥ã¡¼♡¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤ÊºÆ²ñ¡£¤¢¤Î¶¹¤¤Ãæ¤Ç¤´´Ñ·à¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦♡¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥È¡¼¥ë¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÃ«¸¶¤µ¤ó¤ª²û¤«¤·¤¤¡¢¶ä¹Ô¡Á¡¢¤âÀ¸¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿Æ±»Î¡¢´Ñ¤ÆÄº¤±¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷É×ÉØºÆ¤Ó¡ª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²û¤«¤·¡Á¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£