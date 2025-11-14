原英莉花はパーオン率100％もグリーン上で苦戦「前半でもう少し伸ばしたかった」
＜伊藤園レディス 初日◇14日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞日本ツアー今季2試合目の原英莉花は、4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。3アンダー・28位タイで初日を終えた。
【写真】シブコのほっぺたをつんつんする原英莉花
この日、パーオン率は100％（18/18）だったが、パット数は34回とかみ合わなかった。特に前半は多くのチャンスを演出したが、9ホールいずれもパー。「しっかりアンダーで回れたのは良かったと思うんですけど…。やっぱり前半でもう少し伸ばしたかった」と眉を寄せ、悔しさをにじませた。パッティングでは「ラインとタッチが全然合わなくて…。奇麗なベントグリーンなので、すごく速くて（ラインが）切れてきそうに見えるんですけど、思ったよりも切れなくて…」と“あと一筋”が続いた。それでも「上り（のライン）が続いたところから“浅めに強く”を意識したら、少しカップに近づいてきたかな」と読み方を切り替えて、後半は4つのバーディを奪って順位を上げた。今季は米国女子下部エプソン・ツアーに参戦し、ポイントランキング5位で来季のツアー昇格を決めた。来年への課題として「アドレス」を挙げる。「景色によって（アドレスが）変わってきてしまう。特にアゲンスト（向かい風）で体が浮いちゃうなっていうのはすごく思いました。トレーナーさんにも聞いてみて、練習で調整します」と、課題克服へ向けた取り組みは続く。あすに向けて「きょうのミスが少し頭に残っているので、そこを払拭できるようにして、あすもしっかりアンダーで回れるように頑張りたい」と意気込んだ。今季自身初戦「スタンレーレディスホンダ」（10月10〜12日/静岡県）では、悔しい予選落ちに終わった。今回は最終日まで戦い抜くためにも、さらにスコアを伸ばしたい。（文・高木彩音）
