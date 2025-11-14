初日のドラディスは263ヤード！ 神谷そらの飛ばしの秘訣“下半身リード”は30センチ足上げドリルで習得できる？
国内女子ツアーもいよいよ大詰め。「伊藤園レディス」の初日、神谷そらが「65」をマークし、木村彩子とともに7アンダー・首位タイ発進を決めた。現在ドライビングディスタンス1位の神谷は、きょうの計測でも平均263ヤードをマーク。そんな飛ばし屋のスイングから、アマチュアの参考になる点をプロコーチの南秀樹が解説してくれた。
【連続写真】強烈な下半身リードで現在ドラディス1位！ 神谷そらの豪快スイング
◇ ◇ ◇神谷選手は大きなトップから腰を切って、思い切り良く振り抜くスイング。迷いなく振り切るので飛距離が出る反面、調子が落ちると曲がりも大きくなる傾向がありましたが、以前に比べてスタンスが狭く、トップもコンパクトめになり、安定性を求めたスイングに変化しているように見えます。大きな飛距離を生んでいるポイントのひとつが下半身リード。特に左足を強く踏み込んでいるのは、「飛距離を伸ばしたい」と思うゴルファーなら取り入れたい動きです。トップを作ってから左足を大きく、30センチ程度上げてから踏み込み、一気にフィニッシュまで振り切る練習をしてみてください。 30センチ足を上げることで「踏む」感覚が明確になり、左足内側に体重も乗せやすくなるんです。ステップ打ちやヒールアップよりもオススメです。大事にしてほしいのが左足を勢い良く「ドン」と踏み込んだら、「バーン」とフィニッシュまで振り切ること。インパクトに合わせるように「バン」で終わってしまうとスピードが減速。飛距離アップは望めません。神谷選手のように思い切り振り切ることを心がけてください。
■神谷そらかみや・そら／2003年生まれ。岐阜県出身。ルーキーイヤーに初優勝を挙げると、国内メジャー「日本女子プロゴルフ選手権」で2勝目を達成。昨年のドライビングディスタンスは262.71ヤードで3位。今年は261.71ヤードで首位につけている（11月14日時点）。郵船ロジスティクス所属。■南秀樹みなみ・ひでき／プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導し、他には木村彩子を教えるなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●女子プロのダウンスイングを分析！ 関連記事「原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた」で各選手の特徴をチェック！
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
神谷そらと木村彩子が首位発進 佐久間朱莉、原英莉花らは28位
女子プロの“スイング完成度”ランキング 岩井姉妹、小祝さくら、竹田麗央……No.1は一体誰？
プレー後のお風呂はもはや不要？ ゴルファーにも広がりつつある「風呂キャン」派の意見とは？
【写真】原英莉花がドレスに着替えたら
【連続写真】強烈な下半身リードで現在ドラディス1位！ 神谷そらの豪快スイング
◇ ◇ ◇神谷選手は大きなトップから腰を切って、思い切り良く振り抜くスイング。迷いなく振り切るので飛距離が出る反面、調子が落ちると曲がりも大きくなる傾向がありましたが、以前に比べてスタンスが狭く、トップもコンパクトめになり、安定性を求めたスイングに変化しているように見えます。大きな飛距離を生んでいるポイントのひとつが下半身リード。特に左足を強く踏み込んでいるのは、「飛距離を伸ばしたい」と思うゴルファーなら取り入れたい動きです。トップを作ってから左足を大きく、30センチ程度上げてから踏み込み、一気にフィニッシュまで振り切る練習をしてみてください。 30センチ足を上げることで「踏む」感覚が明確になり、左足内側に体重も乗せやすくなるんです。ステップ打ちやヒールアップよりもオススメです。大事にしてほしいのが左足を勢い良く「ドン」と踏み込んだら、「バーン」とフィニッシュまで振り切ること。インパクトに合わせるように「バン」で終わってしまうとスピードが減速。飛距離アップは望めません。神谷選手のように思い切り振り切ることを心がけてください。
■神谷そらかみや・そら／2003年生まれ。岐阜県出身。ルーキーイヤーに初優勝を挙げると、国内メジャー「日本女子プロゴルフ選手権」で2勝目を達成。昨年のドライビングディスタンスは262.71ヤードで3位。今年は261.71ヤードで首位につけている（11月14日時点）。郵船ロジスティクス所属。■南秀樹みなみ・ひでき／プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導し、他には木村彩子を教えるなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●女子プロのダウンスイングを分析！ 関連記事「原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた」で各選手の特徴をチェック！
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
神谷そらと木村彩子が首位発進 佐久間朱莉、原英莉花らは28位
女子プロの“スイング完成度”ランキング 岩井姉妹、小祝さくら、竹田麗央……No.1は一体誰？
プレー後のお風呂はもはや不要？ ゴルファーにも広がりつつある「風呂キャン」派の意見とは？
【写真】原英莉花がドレスに着替えたら