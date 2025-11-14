世界各地で開催されているFIFAワールドカップ予選。現地時間13日には、新たにフランスがワールドカップ出場を決めました。

ヨーロッパ予選では既にK組からイングランドの本大会出場が決定していますが、この日はD、F、I、K組の試合が行われました。D組1位のフランスは、2位ウクライナに4-0と圧勝。1試合を残し、本大会出場をつかみ取りました。3位アイスランドは4位アゼルバイジャンに2-0で勝利し、2位に浮上。最終節はプレーオフにまわる2位をかけて、ウクライナと激突します。

F組は首位ポルトガルがアイルランドに0-2と敗戦。クリスチアーノ・ロナウド選手がレッドカードで退場する事態となりました。残りは1試合、4位アルメニアと対戦します。勝てば本大会出場決定しますが、引き分け以下では、2位ハンガリー、3位アイルランドに逆転される可能性もあります。最後まで予断を許しません。

I組は首位ノルウェーが4位エストニアに4-1と完勝。2位イタリアも5位モルドバに2-0で勝利し食らいつきます。ノルウェーは残り1試合でイタリアに対し勝ち点差3ポイント、さらに得失点差では17ポイントリードするなど優位に立っています。最終節ではイタリアとの直接対決となります。

K組は本大会出場を決めている首位イングランドが、3位セルビアに2-0で勝利し全勝をキープ。2位アルバニアは5位アンドラに1-0で競り勝ち、2位が確定。プレーオフに回ることが決まりました。

開催国のアメリカ、カナダ、メキシコ以外にいまだ本大会出場国が決まっていない北中米カリブ海予選も各地で試合が行われました。A組首位スリナムは4位エルサルバドルに4-0で勝利し、2位パナマは3位グアテマラに3-2と接戦をものにしています。最終節にて、この上位2か国のうちどちらかが本大会出場を決めます。

B組では2位キュラソーが4位バミューダに7-0と完勝し首位に浮上。首位だったジャマイカは3位トリニダード・トバゴと1-1で引き分け2位転落。これによりキュラソーとジャマイカの2位以上が確定。両国の勝ち点差はわずか「1」で、残り1試合は直接対決となっています。

C組は勝ち点「8」の首位ホンジュラスが4位ニカラグアに0-2で敗戦。3位ハイチは2位コスタリカを1-0で下し、勝ち点を首位と同じ「8」に伸ばし、得失点差で2位となりました。3位に転落したコスタリカも勝ち点「6」。この3か国に本大会出場の可能性が残された状態で、最終節を迎えます。

アジア予選では、本大会に出場する8か国が既に決定。この日からイラクとUAEによる大陸間プレーオフ進出を決める戦いが始まりました。第1戦では互いに譲らず1-1の引き分けに。第2戦は18日に行われます。