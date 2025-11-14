EXILE TAKAHIRO（40）が13日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。7人組ガールズグループ「HANA」のKOHARUの恋愛相談に答えた。

KOHARUは「危ういオーラのある男性にひかれてしまう」という悩みを打ち明けた。

南海キャンディーズ山里亮太は「心配」と反応し、TAKAHIROも「これ危ないですね」と語った。

KOHARUは「女性に対して、“危うそうなオーラがある”人。女慣れしてそう」と細かく話した。

鈴木愛理が「遊び人ってこと？」と聞くと、KOHARUは1度は「そう」と答えるも「違う違う」と否定した。

山里は「『この人遊んでるんじゃないかな？』ってくらい女性の扱いに慣れている人？」と質問した。KOHARUは「含みのある人」と語った。

TAKAHIROは「一瞬闇が見える人？」と聞くと、KOHARUは「そうです」と納得した。

KOHARUは「薄っぺらそうなのに、たまにはかない瞬間が見えるとか。そういうときにキュン（ハートのポーズ）」と語った。

TAKAHIROは「さんまさんとかありますよね？」とボケると、山里は「分厚い人間です」と即座につっこむも「おどけてみんなを笑わせて見せるけど、時々急に楽屋開けたときに遠い寂しい目をしているときとか」と大御所の素顔を語った。TAKAHIROも「ありますよね」と共感した。

KOHARUは「それみたら私もキュンってなっちゃう」と語った。

山里は「僕らの界隈にそういう人が多いからさ」とお笑い業界に多い傾向だと語った。「本番は仕事でやっていって『オッケーです』ってなった瞬間『お疲れさまでした（小声）』って」と芸人の生態を明かした。

TAKAHIROも再現した山里に「本当多いですよね」と“芸人に多い説”に共感した。