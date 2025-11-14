お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。11月14日の放送は大竹まことがお休み。金曜パートナーの光浦靖子とラバーガールが、お笑いトリオの鬼ヶ島をゲストに迎えて話を伺った。

光浦「本日のお客様は鬼ヶ島の3人です」

鬼ヶ島の3人「ありがとうございます！ 鬼ヶ島です！ ありがとうございます！ お久しぶりでございます、光浦さん！ 若手で～す！」

光浦「ざっくり自己紹介をお願いします」

おおかわら「鬼ヶ島、わたくしがおおかわらと申します。よろしくお願いします」

和田「アイアム和田です」

野田「アイアム野田です」

光浦「アイアムだった？ 和田くん」

おおかわら「そこからですもんね。実は2～3年前まで、和田くんは和田貴志って本名でやってたんですけれども。で、野田がアイアム野田だったんですけども。野田くんが、ボクとネタのことで言い合いになった時に、「お前は弁が立つからであって、俺が正しいんだよ」みたいな言い合いしている時に、「ベンベンベンベン言いやがって。お前『野田勉』に変えろ」って冗談で言ったら野田くんが「いいね」ってなりまして」

スタジオ（笑）

おおかわら「オレ『野田勉』にするわ、ってなりまして。でも『アイアム』はドランクドラゴンの塚地さんにいただいたお名前だったんで、それは失礼だろうってことで、アイアム和田に」

スタジオ（笑）

和田「去年までは『野田勉』と『アイアム和田』です」

光浦「そうなんだ」

おおかわら「で、先月急にアイアム野田が「なんかいいな、アイアム。やっぱ俺アイアムがいいわ」って、和田に「アイアム返せよ」って言い出して。和田は「いやだよ、アイアム返したくないよ」ってことでダブルアイアムシステムを搭載」

光浦「（笑）だって、おかしいじゃん。トリオで「アイアム野田です」「アイアム和田です」「おおかわらです」って、なんだって思って」

ラバーガール大水「ちょこちょこ芸名変えるって、2～3年目ぐらいの若手がやるようなこと」

光浦「ねえ、どうした？」

おおかわら「和田と野田がとにかく間違えられちゃうんですよね、いろんな方に」

光浦「ああ、和田・野田って。いやいや、じゃあじゃあアイアム一緒じゃん」

スタジオ（笑）

光浦「いいね。鬼ヶ島なんで売れないんだ」

スタジオ（笑）

光浦「面白い。もう会っただけでうれしくなっちゃう」

野田「こちらこそですよ」

光浦「なんだろう。世間の皆さんにお伝えしたい！」

おおかわら「うれしいですわ」

光浦「なんかね、上ばっかり見てると人間って苦しくなるでしょう。やっぱり、たまには下をふっと見ることで「あ、自分って大丈夫だ」って思う」

おおかわら「喜んでいいのかわかんないですよ。我々そう言われて。なんですか下を向いてって」

スタジオ（笑）