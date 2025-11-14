ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¡¡»³¾åÅ°ÌéÈï¹ðºÛÈ½¼èºà¤ÇÇØ¸å¤«¤éà½±·âÈï³²á ÈÈ¿Í¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¡Ö¤Þ¤ÀÈø¤Æ¤¤¹üÄË¤¤¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤¬£±£´Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¼èºàÃæ¤ËÇØ¸å¤«¤éà½±·âá¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤òÏ¢Æü¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤«¤é¡Ö¤º¤Ã¤ÈºÛÈ½¤ÇÆàÎÉ¤ÈÅìµþ¤Î±ýÉü¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤Ê¤êÆùÂÎÅª¤Ë¤Ï¥¥Ä¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎºÛÈ½¤ÏÁ´Éô¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤ÎÅ·µ¤¤ÎÏÃÂê¤Ë°Ü¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÍè½µ¡¢´¨¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÄ¹Ìî¤Ë¼ÁÌä¡£Ä¹Ìî¤¬¡Ö¤½¤¦¡££µÅÙ¤È¤«¤¤¤¦¿ô»ú¤â½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡ÖÆàÎÉ¤âÄ«¡¢Îä¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£Îä¤¨¤ëÃæ¡¢¼¯¤«¤é½±¤ï¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡©¡¡¤¢¤ì¡¢ËµÄ°·ô¤Ã¤ÆÆàÎÉ¸ø±à¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÆàÎÉ¸ø±à¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢¼¯¤¬¥¦¥è¥¦¥è¤·¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢Ä«°ì¤Ç¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¸å¤í¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥É¥ó¡ª¤Ã¤ÆÆÍ¤«¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÈø¤Æ¤¤¹üÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Ü¥ä¥Àá¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤è¤Û¤Éà½±·âá¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¡Ö¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¡×Ä´¤Î¥á¡¼¥ë¤òÊç½¸¤¹¤ë¤¯¤À¤ê¤Ç¤â¡ÖËÍ¤À¤È¡Ø¤â¤¦¤É¤³¤«¡¦¤¤¤Þ¤À¤ËÄË¤à¡¦Èø¤Æ¤¤¹ü¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡×¤ÈÎãÊ¸¤òÈäÏª¤·¡¢Ä¹Ìî¤Ë¡Ö¼¯¤ÎÆ¬ÆÍ¤¤Ç¡£ÂçÊÑ¡×¤ÈÆ±¾ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£