¼å¾®¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ëà°ÛÃ¼Æ¬Ç¾á¥Ç¥Ý¥Ç¥¹¥¿»á¤¬£Ç£ÍÅÅ·âÉüµ¢¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿»þÂå¤ËÄ©Àï¾õ¡¡
¡¡ÆàÍî¤ÎÄì¤Ø¤ÈÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¥³¥í¥é¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËºÆ¤Ó¾Ð´é¤ÏÌá¤ë¤Î¤«¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¡¢µåÃÄ»Ë¾å¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£±£±£¹ÇÔ¡½¡½¡£Êø²õÀ£Á°¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥º¤¬ºÆ·ú¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ£Ç£Í¤Ë¾·æÛ¤·¤¿¤Î¤Ï£±£°Ç¯´Ö¡¢£Í£Ì£Â¤òÎ¥¤ì£Î£Æ£Ì¤ØÅ¾¿È¤·¤Æ¤¤¤¿à°ÛÃ¼¤ÎÆ¬Ç¾á¤ò¸Ø¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ç¥Ý¥Ç¥¹¥¿»á¡Ê£µ£²¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶Ã¤¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆÁ´¹ñ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£Ï£Ä£Á£Ù¡×¤ÎÌ¾Êªµ¼Ô¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤¬Âç¡¹Åª¤ËÆÃ½¸¡£µ»ö¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡Ö¤Ê¤¼Èà¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤Î¤¶¤ï¤á¤¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ý¥Ç¥¹¥¿»á¤¬ºÇ¸å¤Ë£Ç£Í²ñµÄ¤Ø½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï£±£°Ç¯Á°¡£º£Ç¯¤ÎÆ±²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Á°¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤³¤½Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦£Í£Ì£Â¤ÎµåÃÄ´´Éô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉüµ¢·à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Î£Æ£Ì¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¥º¤Î¡ÖÀïÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô¡×¤È¤·¤Æ£µ£¶¾¡£¹£¹ÇÔ£±Ê¬¤±¡£¤¢¤Î£Ñ£Â¥Ç¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¡Ê£³£°¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö°Å¹õ¥È¥ì¡¼¥É¡×¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¡¢É¾²Á¤Ï»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·ËÜ¿Í¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ç¥Ý¥Ç¥¹¥¿»á¤Ï¡Ö»ä¤ÏÄ©Àï¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£Éüµ¢¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤Ï¸µ¥í¥Ã¥¡¼¥º£Ç£Í¤Î¥À¥ó¡¦¥ª¥À¥¦¥É»á¤éµìÃÎ¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤«¤¸¼è¤ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³£±£°£°ÇÔÄ¶¤¨¡¢£·Ç¯¤Ç£¶ÅÙ¤ÎºÇ²¼°Ì¡£ËÉ¸æÎ¨£¶¡¥£¶£µ¤ÎÅê¼ê¿Ø¡¢£²£²Ç¯¤«¤é£·Ç¯£±²¯£¸£²£°£°Ëü¥É¥ë¤Îµð³Û·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡Ö½Å²Ù¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤ä¡¢¼ã¼êÊÐ½Å¤ÎÇö¤¤ÀïÎÏ¤È²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¥Ç¥Ý¥Ç¥¹¥¿»á¤Ï¤à¤·¤í¡¢¤½¤Î¡Öº¤Æñ¤µ¡×¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î£±£°Ç¯´Ö¤Ç£Í£Ì£Â¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï·ãÊÑ¡££Ï£Ð£Ó¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ¤¬¼ç¼´¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÇÎ¨¤ä´°Åê¤Ï¡Ö²áµî¤Î»ØÉ¸¡×¤È²½¤·¤¿¡£¥Ç¥Ý¥Ç¥¹¥¿»á¤Ï¡Ö¾ï¤Ë£Í£Ì£Â¤ÎÆ°¸þ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢£Î£Æ£Ì¤ÇËá¤¤¤¿Ê¬ÀÏÎÏ¤ÈÁÈ¿¥ºÆ·ú¤ÎÃÎ¸«¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ä»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤é¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¡ÖºÇÀèÃ¼¤Î£Í£Ì£Â¡×¤Ë»ý¤Á¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤Î¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤âµ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤äÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤¬»þÂå¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤ëÃæ¡¢¿·µì¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¥Ç¥Ý¥Ç¥¹¥¿»á¤¬¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò»î¤ß¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ç¥Ý¥Ç¥¹¥¿»á¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÅú¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÉ¬¤º¸«¤Ä¤±¤ë¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¸½¾ì¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÀ¼¤òµÛ¤¤¾å¤²¡¢µåÃÄÁ´ÂÎ¤Î²þ³×¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¹½¤¨¤À¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö°ÛÃ¼¤ÎÆ¬Ç¾¡×¤Ç´ñÀ×¤ÎÉü¶½¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÂçÃÀ¤ÊÅÒ¤±¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¡£¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£Ï£Ä£Á£Ù¡×¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ÖÃæ¡¢µÕ½±¤ÎÊª¸ì¤Ïº£»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£