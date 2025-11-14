売っても住んでも価値がある。“二刀流マンション”の選び方【眠れなくなるほど面白い 図解 マンションの話】

良いマンションとは、「資産価値」と「使用価値」が高い物件

「使用価値」の高さは変化していく

マンションは一生住む家ではなく売るための資産。このことについてお話ししてきましたが、ここからは「売れるマンション」の選び方についてお話ししていきます。

皆さん、「良いマンション」とはどういうことだと思いますか？

住みやすさ？ 広さ？ 周辺環境？ ブランド？ ……さまざまな判断基準があるでしょう。しかしこれまでお話ししてきたように、これからの時代のマンションは終の住処ではなく、あくまでも一定期間住み続ける場所。つまり、「高く売ることができるか＝資産性」が重要となります。しかし、いくら資産価値が高いマンションでも、住んでいる人にとって「住みにくい」物件であれば意味がありません。つまり、「良いマンション」とは「資産価値」と「使用価値」が高いマンションだといえるでしょう。

ここで重要なのは、「使用価値」は家庭の状況やライフステージによって変わるということです。子どもの人数や勤務先の変化などにより、これまで快適だったマンションが不便になる、というのはよくあること。

資産価値が高いマンションを選べば、ライフステージの変化に合わせて新たに買い替えていくことができます。だからこそ、資産価値の高いマンションを選ぶのが重要なのです

マンションの価値はこの2つ！

資産価値 「資産価値が高いマンション」とは、購入後の値下がりが少なく、中古売却する際も高い価格がつくマンションのこと。 使用価値 「使用価値が高いマンション」とは、通勤や買い物に便利、災害に対して安全、家事が機能的にこなせるなど、快適に過ごすことができるマンションのこと。

使用価値はライフスタイルで変わる！

例えば夫婦2人だったら1LDKでも快適かもしれないが、子どもができたらより広い物件でないと生活は難しい。そのため、「買い替え」が必要なことに。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 マンションの話』著：沖 有人