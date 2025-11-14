26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で逮捕された69歳の女について、名古屋地検は刑事責任能力を調べる鑑定留置を始めました。

名古屋市港区のアルバイト、安福久美子容疑者（69）は、1999年11月、西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32歳）の首などを刃物で刺して殺害した疑いがもたれています。

安福容疑者は、高羽さんの夫・悟さんの高校の同級生で、当時、悟さんに好意を寄せていました。

安福容疑者は逮捕された当初、警察の取り調べに対し、容疑を認めた上で、「26年間、毎日不安だった」、「家族や親族に迷惑をかけられず捕まるのが嫌だった」などと供述しましたが、その後は取り調べを拒否していて、なぜ、直接の面識がないとみられる高羽さんを狙ったのか、動機などははっきりとしていません。

名古屋地検は、安福容疑者について犯行当時の精神状態を調べるため、14日から鑑定留置を始めました。期間については、明らかにしていません。名古屋地検は、鑑定留置を経て、安福容疑者の刑事責任を問えるかどうかなどを判断する見通しです。