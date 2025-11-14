「THE EAT SHOP izumi」は、地下鉄「久屋大通駅」から徒歩1分の場所にある、カジュアルビストロです。店内はスタッフがDIYで仕上げた、ニューヨーク・ブルックリンをイメージした温かみのある空間。イタリアンを中心に40年以上の調理経験をもつオーナーが手がける創作料理が自慢です。



ランチでは、一つずつ丁寧に手作りする“ふわふわ食感”のハンバーグが人気。定番のグレービーソースやおろしはもちろん、名古屋ならではの“台湾ミンチ”“八丁味噌”をアレンジした創作ハンバーグもあり、観光客にも好評です。





ランチ・ディナーともに人気の【ジャークチキン】は、創業時からの看板メニュー。10種類ほどのハーブとスパイスを独自に配合したタレに漬け込み焼き上げた逸品で、おかずにもお酒のおつまみにも最適。これを目当てに通う人もいます。SNSで話題なのが、2025年からスタートした季節の食材を使ったコース。桃の季節には、丸ごと桃とチーズの前菜、桃入りサラダやスープ、パスタ、デザートまで“桃尽くし”。秋は栗、冬～春はイチゴなど、季節ごとのフルコースが登場します。ディナーは月替りで旬の食材を使ったメニューを提供。チーズを使った前菜、海鮮アヒージョ、肉料理など、多彩な創作メニューが並びます。ワインやビール、ハイボール、ノンアルコールカクテルなど、食事に合わせたドリンクも充実。久屋大通からすぐの便利な立地ながら、路地に入った隠れ家的な雰囲気。テーブル席・カウンター席があり、人数に応じて貸切利用も可能。幅広い世代が訪れ、スタッフの「気軽に楽しんでほしい」という思いが詰まったビストロです。＜ランチメニュー＞【どてみそチーズハンバーグ】（150g 1400円／300g 2100円）【台湾カーリーハンバーグ】（150g 1550円／300g 2250円）【やみつきジャークチキン】（1300円）など＜ディナーメニュー※月替り＞【ローストビーフ】（1200円）【海鮮アヒージョ バケット付き】（1800円）【濃厚ニューヨークチーズケーキ】【フォンダン・オ・ショコラ】（各680円）など＜コースメニュー＞【サプライズコース（全7品／1ドリンク付き）】（5000円）【隠れ家で飲み放題コース（全6品＋飲み放題90分）】（5000円）【季節の食材を使ったビストロコース】（5500円）※2025年8月21日時点の情報です