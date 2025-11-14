East Of Edenが、ドラマ『御社の乱れ正します！2』（BS-TBS）の主題歌である新曲「Our Fate」のMVを公開した。

MVでは、疾走感のある爽やかな楽曲のサウンドにちなんで、メンバー全員がブルーの衣装を纏いパフォーマンスを披露。これまでクールでシリアスな世界観が多かったEast Of Edenのビデオとは異なり、メンバーの自然な笑顔や表情が多数捉えられた、彼女たちの新たな魅力が詰まった作品に仕上がっている。

また、2026年のツアー詳細も公開。あわせて、本日11月14日18時よりチケットFC先行がスタートしている。

・リーダー Ayasa コメント

新曲「Our Fate」のミュージックビデオが完成いたしました。本作も前作に引き続き、BS-TBSドラマ『御社の乱れ正します！2』の主題歌を担当させていただいております。プロデューサーの方から「愛」をテーマにした楽曲を、というご要望をいただき、East of Edenとしては初めて“恋愛”をモチーフとした作品に仕上がりました。一歩引いて守られる存在ではなく、相手と共に歩み、支え合いながら守っていきたい-そんな強さと逞しさを持つ“愛”を表現しています。ミュージックビデオでは、楽曲の世界観とともに、メンバーそれぞれの表情や空気感からも爽やかで力強いエネルギーを感じていただける内容になっております。ぜひご覧ください。

（文＝リアルサウンド編集部）