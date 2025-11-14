コメの卸売業者などでつくる団体は10日、向こう3か月のコメ価格の見通しを示す指数を発表しました。



指数は大幅に下がり、コメ価格は下落するとの見方が強まっています。



コメの取引価格が決まる現場。



そして将来を見据えたコメ作りに挑戦する生産者を取材しました。

■コメ不足を追い風に…

熊谷賢さん

「大手のお客さんと出荷実績ができたのはかなり大きい」「そういった所への販売は伸ばしていきたい」





■東京の大手商社とのコメ買取価格の詰めの商談

横手市の農業法人、みずほライスの代表、熊谷賢さん。去年からのコメ不足を追い風に、今年、新たに7社と取り引きを始めました。熊谷さん「こちらが帝国ホテルさんに出荷しているおコメになるんですけども、5キロの袋が100袋出荷するときはこのぐらいのラインまで積みあがってる形になってます。毎週ですね。一週間に一度のペースで出荷しています」「我々が作ったコメがそんないい所にいくっていうのはとてもうれしいです」

商社の担当者

「こまちは相場通りって感じですか？」

熊谷さん

「こまちは相場よりちょっと高めに買ってもらいました。この辺はいい時期に交渉した、収穫のちょっと前くらいで」



この日は東京の大手商社の営業マンと詰めの商談に臨みました。



案件は、約10ヘクタールで契約栽培した晩生のコメの買い取り価格です。



今年は40トン余りを収穫しました。



複数の商社と取り引きをしている熊谷さん。



ほかの商社は、JAが農家に支払う概算金を、1割から2割、上回る額を提示していました。



熊谷さん

「2桁目をもう1個上がるだけで、左から2個目の数字がもう1個上がるぐらいが落としどころなのかなと」

商社の担当者

「もう相場は下がり始めている。なかなか去年みたいに追いかけることって難しい」「ほぼほぼ厳しいラインが見えてるというか」

熊谷さん

「それもあって私もグイグイいってない。状況はある程度よそから聞いてるんで」



この秋、需要を超える収穫量となり、生産者や卸売業者の間では今後、コメの価格が下落するのではないかという見方が広がっています。



熊谷さん

「欲をかいてる話とも違っていて、今まで投資してこなかった機械のメンテナンスだったり更新というところを一生懸命いまかけていて、何年先までもずっと作り続けられる農業法人になるように、投資を旺盛にやっていきたいと思っているんで」



交渉の末、熊谷さんの希望をやや下回る額で取り引きが成立する見通しとなりました。



熊谷さん

「今年の値段で勝った負けたと思わずに今後につながる動きを毎年毎年やっていく」

■目指すは手間やコストを省いた効率的な稲作

熊谷さん

「ヤケ（焼け）が多いというのが水不足だったのかもしれませんね」



コメの売り買いだけでなく、熊谷さんが商社と共同で進めているのが、データに基づいたコメ作りです。



手間やコストを省いた効率的な稲作を目指しています。



熊谷さん

「我々は乾田直播にすることで3分の1の手間で（米作りが） 出来ますようというような状況があって、収量が3分の1になっていなければ成功しているとは言える訳ですよね」



熊谷さんは今年、乾田直播栽培と呼ばれる稲作を一部の田んぼで試験的に始めました。



乾いた田んぼに直接種もみをまいて育てる方法で、大きな手間と時間がかかる苗づくりや田植えといった作業を省くことができます。



しかし、デメリットも。



それが大量の雑草です。



水を張った田んぼに比べ、土の中に酸素や光が届きやすいことなどから、雑草が芽を出しやすいと考えられています。



スタッフ

「ここで引っかかっている分にはあまり大きな問題にならないが、（脱穀する）こぎ胴に草の塊が一気に入ってしまうと詰まって止まったりとか結構あるんでこまめに取るようにしてます」



雑草に養分や水を奪われて収穫量が減るケースがあるため、作付けを諦める農家も少なくありません。

■絶えない困難の中、生産者の挑戦は続く

熊谷さん

「水が欲しかったときに水がないと、分げつといって（芽が）分かれられなかった。1粒（の種）からこんなに分かれるんですけどね。うまくいった方といっていない方でこんなに差がある。10倍近く違うのではないか。収量がやっぱり今年はかなり厳しい年だったんだと思います」



記録的な猛暑と水不足に見舞われた今年。



熊谷さんの田んぼでは、一部でイネが枯れるなどの被害が出ました。



乾田直播栽培によるコメの収穫量は、水を張った田んぼの半分ほどにとどまりました。



それでも手間は3分の1になったとして「合格点を出したい」と前を向きます。



熊谷さん

「10年後、20年後には、4分の1、5分の1の農業人口になってしまうというのがほぼほぼ予測として見えているので、省力化の作り方というのを時間をかけてでもしっかりと試して作り上げていくことは必ず必要になると思います」



経験したことがない異常気象。



そして先が見通せないコメの価格。



努力だけでは乗り越えられないさまざまな困難が絶えない中、農業の未来、生産者の将来を見据えた挑戦が続いています。