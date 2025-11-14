Èô¤Ð¤·²°¤¿¤Á¤Î¥¢¥¿¥Þ¤òÊÑ¤¨¤ë¾®ÊÁ¤Ê»³²¼ÈþÌ´Í¤Î²÷¿Ê·â¡ÄÍè½µºÇ½ªÀïV¤Ê¤é5ÉôÌç¥È¥Ã¥×ÆÈ¤êÀê¤á
¡Ú¥¢¥Ë¥«¡¦¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¡ÛÂè1Æü
½é¥³¥ó¥Ó¤Î¿¹»³Í§µ®¥×¥í¡¢½éÆü´þ¸¢¤ÎÅ¿Ëö¡Ä¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï6ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤·¤¿
¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê24¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¡×¤¬¥Á¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤ÎÁ´±Ñ½÷»Ò¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢2½µÁ°¤Î¥á¥¤¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¸¢¤Ç2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¿·¿Í²¦¡×Áè¤¤¤Ç¤Ï2°Ì¤ÎÃÝÅÄÎï±û¡Ê22¡Ë¤òÍÞ¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¡£¤µ¤é¤ËºÇ¤âÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¡ÊÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ë¤ò»ë³¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß1°Ì¤Ï169¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊP¡Ë¤ÎJ¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê22¡Ë¡£»³²¼¤Ï16Pº¹¤Î2°Ì¡£¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»³²¼¤¬Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤ÇÍè½µ¤ÎºÇ½ªÀï¤òÆ¨¤²¤¤ì¤Ð¡¢1987Ç¯¤Î²¬ËÜ°½»Ò°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£º£½µ»³²¼¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤Î¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê3567P¡Ë¤Ë297Pº¹¤ËÇ÷¤ê¡¢ºÇ½ªÀï¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È1°Ì¡×¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£½µ¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤Ï48Ëü7500¥É¥ë¡ÊÌó7500Ëü±ß¡Ë¡¢ºÇ½ªÀï¤Ï400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯1600Ëü±ß¡Ë¤ÈÄ¶¥Ó¥Ã¥°¡£ºÇ½ªÀï¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡ÖÇ¯´Ö½÷²¦¡×¤È¡Ö¾Þ¶â½÷²¦¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢5ÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤òÆÈ¤êÀê¤á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥ÁÄ¶¤ÎÂçÊÁÁª¼ê¤¬Â¿¤¤ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢»³²¼¤Ï¤Ò¤È¤¤ï¾®ÊÁ¤Ê150¥»¥ó¥Á¡£ºòÇ¯¡¢¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢¤Ë¾¡¤Á¡¢Ç¯´ÖÊ¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡Ê69.988¡Ë1°Ì¤Î¥Ù¥¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¸Å¹¾ºÌ²Â¡Ê25¡Ë¤Ï153¥»¥ó¥Á¡£Á°½µ¾¡¤Ã¤¿Èª²¬Æà¼Ó¡Ê26¡Ë¤äº£Ç¯¤Î¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿À¾¶¿¿¿±û¡Ê24¡Ë¤â160¥»¥ó¥Á¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤ÊÆüËÜÀª¤¬¼¡¡¹¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤ò¡¢Èô¤Ð¤·²°¤¿¤Á¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï280¥ä¡¼¥É°Ê¾å¤¬5¿Í¡£284.88¥ä¡¼¥É¤Ç1°Ì¤ÎJ¡¦L¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡Ê22¡Ë¤Ï¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¡£273.43¥ä¡¼¥É¤Ç10°Ì¤ÎN¡¦¥³¥ë¥À¡Ê27¡Ë¤Ï178¥»¥ó¥Á¤¢¤ë¡£»³²¼¤Ï245.83¥ä¡¼¥É¤Ç143°Ì¡£¸Å¹¾¤Ï251.61¥ä¡¼¥É¤Ç121°Ì¤À¡£
¡¡ÆüÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤òÄ¹Ç¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÊÂÌÚ½ÓÌÀ¥×¥í¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖN¡¦¥³¥ë¥À¤Ï¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢Áí¤¸¤ÆÈô¤Ð¤·²°¤ÏÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¶Ê¤²¤¿¤ê¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤ò³°¤·¤Æ¥Ü¥®¡¼¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£»³²¼¤ä¸Å¹¾¤ÏÈôµ÷Î¥¤ÏÈà½÷¤é¤ËÎô¤Ã¤Æ¤â¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤·¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ä¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¥Ñ¡¼¤ò½¦¤¦¡£ÆÃ¤Ë»³²¼¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤â´é¿§¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤¨¤º¡¢Ã¸¡¹¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡£Èô¤Ð¤·²°¤¿¤Á¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤½¤ó¤Ê¥´¥ë¥Õ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«Ä¾¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Ä¹½ê¤òËá¤¤¤ÆÂÐ¹³¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¾®µ»¤ÎÎý½¬¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢Àº¿ÀÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¾®ÊÁ¤Ê»³²¼¤é¤Î³èÌö¤Ï¤½¤Î¤°¤é¤¤¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡»³²¼¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆÈÀê¤¹¤ì¤Ð¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤ÎÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£