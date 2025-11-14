山形銀行が14日、今年度上半期の中間決算を発表しました。個人や企業向けの貸し出しが好調で、去年の同じ時期に比べて増収増益となりました。



山形銀行の今年度上半期の中間決算は、一般企業の売上高にあたる「経常収益」が263億3900万円で、去年の同じ時期に比べて43億2200万円多くなりました。また、中間期の最終的な儲けを示す「中間純利益」は29億1200万円で、前の年に比べて8億6100万円増加しました。増収増益となった要因として山形銀行は、貸出金利息や有価証券運用収益の増加などを挙げてます。





山形銀行・佐藤英司 頭取「銀行に対する期待が高まっていると思う。我々は企業などお客様の顕在化している資金ニーズにただ応えるというよりもその前の経営課題から入っていって、お客様の課題解決があってその延長上に貸し出しがある」コストの増加や、12月の最低賃金引き上げなどで厳しい経営環境にある企業に対しては、経営者との対話を重視するということです。山形銀行・佐藤英司 頭取「賃金が上がって企業の経費が上がることもあるし、元々人手が足りないという問題もある。資材高騰で仕入れ価格が上がっているという問題もある。それぞれの企業がどういった課題を持っているかお聞きする」一方、今年度1年間の山形銀行の業績予想について、純利益は当初の見込み通り46億円としています。