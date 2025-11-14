「選手に寄り添ってくれて指導していただいた。やっぱり1年間いてほしいと僕の方から正式にオファーは出してあります」

日本ハムFA松本剛の「巨人入り」に2つの重圧…来季V逸なら“戦犯”リスクまで背負うことに

若手中心の秋季キャンプを打ち上げた巨人の阿部慎之助監督（46）が13日、臨時コーチを務めた李承菀氏（49）に来季打撃コーチのオファーを出したことを明かした。日韓通算626本塁打の「韓国の英雄」は、阿部監督の現役時代に巨人でともにプレー。主砲として活躍し、「スンちゃん」の呼び名で親しまれた。今回は指揮官たっての希望で来日。阿部監督からの緊急オファーに、「15年ぶりに大好きなユニホームを着られて光栄でした。そのようなオファーも光栄です。急なお話だったので、韓国に帰って家族とも話して決めたいと思います」と話した。

「遊撃レギュラーだった左打者の門脇を重点的に指導。ドラ1入団でプロ3年目を終えた浅野の打撃も熱心に見ていた。実際にバットを振って実演指導をしたり、脱力を意識したスイングを伝授。『バランスが良くなかったけど、すごくシンプルになって打ち方が良くなった。打球も上がるようになったし、芯に当たる確率も上がった』と若手の成長に手応えを感じていた」（放送関係者）

巨人はすでに来季の首脳陣を発表している。そんな中、阿部監督がかつての盟友にラブコールを送ったのはなぜか。巨人OBが言う。

「来季の一軍打撃スタッフは橋上オフェンスチーフコーチとウィーラー打撃コーチの2人。橋上コーチはあくまで作戦、戦略が専門。阿部監督は、打撃に特化したコーチを呼びたいと考えていた。来季、勝負の契約最終年を迎える阿部監督にとって、期待の若手が伸び悩んでいることが頭痛の種。実際、秋季キャンプに参加した浅野は今季、6月に右手を骨折した影響もあり、29試合で打率.187、2本塁打、8打点に終わった。まして今オフは主砲の岡本がポスティングでメジャー挑戦する。しかし、阿部監督の契約は残り1年。コーチを呼びたくとも声を掛けづらいのは確か。一方のスンちゃんは今年6月、韓国・斗山の監督を成績不振を理由に途中辞任したばかり。韓国球界では肩身が狭い。指導者として再起を図るうえでも、日本球界かつ、古巣からのオファーは渡りに船ではないか」

阿部監督のラブコールは実るのか……。

◇ ◇ ◇

巨人といえば、獲得に向け調査していたソフトバンク有原はメジャー挑戦、柳は中日残留となり、FA戦線でいきなり2連敗を喫した。そんな中、柳が残留を決めたことに「ある憶測」が飛び交っているという。直前にスキャンダルを起こしたことが関係しているというが…。

