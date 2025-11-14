【山粼武司 これが俺の生きる道】#49

【これが俺の生きる道】球団代表の温情がうれしかった1997年オフの契約更改…ドーム移転で成績下落、チームは最下位に沈んだ

「武司さんの記録を抜きたい」

これは中日のチームメートだった福留孝介の言葉。記録とは現役最年長記録のことだ。

孝介は俺と同じ45歳のシーズンにユニホームを脱いだが、練習嫌いの俺とは違ってめちゃくちゃ練習をするストイックな男。主力になっても常に前向きで、進化を求めていた。

調子がいいときに何かを変えると、元に戻せないのではと躊躇するもの。でも、孝介にはそういう感じが一切ない。キャンプでは「それは打てんだろう」というような変わった打ち方も試していた。

2002年、孝介はプロ4年目で首位打者を獲得。05年には打率.328でリーグ2位の好成績を残した。それでも孝介は「打率3割2分、3分じゃあ物足りない。3割5分は打ちたい」と話していたほどだ。

マイペースでブレない孝介は、あの星野仙一監督にも臆さなかった。

孝介がまだプロ2年目のオフ、2001年の1月のことだ。チームは伊良湖（愛知）で合同自主トレを敢行。すでにポストシーズン（野球協約173条）が確立されていて、「毎年12月1日から1月31日まではいかなる野球試合、合同練習、指導も行うことができない」という決まりがあった。選手の権利としてシーズンオフを獲得したのだが、星野監督はお構いなしだった。

「何がポストシーズンじゃ。ふざけるな！ やれ！ 選手会がナンボのもんじゃ！」

恐ろしいのは、173条の文言に続きがあること。

「選手が球団の命令に基づかず自由意志によって基礎練習を行うことを妨げない」

練習を強制してはいけないという規則があるため、選手はユニホームではなくジャージーで練習させられていた。

自主トレとは名ばかりで、若手から中堅の選手は自主的にやっている体裁で、伊良湖に強制連行。このとき、俺はすでにハワイでの自主トレを恒例行事にしていて、1月4日には日本を離れていた。前半はハワイ島、後半はオアフ島での調整がルーティン。01年1月は種田仁、落合英二、小山伸一郎に加え、孝介も一緒にトレーニングする計画を立てていた。

ところが、それを知った星野監督はこう言った。

「ナニ！？ ハワイなんか行っとる場合か！ 全員伊良湖に行け！」

だがこのとき、俺は引かなかった。

「いや、僕はハワイで自主トレしたいので、伊良湖には行きません」

すでにレギュラーだったこともあって、監督の指令をキッパリ断った。すると、星野監督から意外な言葉が返ってきた。

（山粼武司／元プロ野球選手）