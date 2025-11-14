【25年ドラフト選手の“家庭の事情” 】#2

◇ ◇ ◇

岩手県から米国の名門・スタンフォード大へと羽ばたいた佐々木が生まれ育った北上市は、東北でも有数の工業都市。人口約9万人は県内の市で4番目に多く、隣接する花巻市と「北上都市圏」を築いている。

地元の江釣子ジュニアスポーツ少年団で野球を始め、中学時代は大谷翔平（現ドジャース）の父・徹さんが監督を務める金ケ崎シニアに所属。実父の佐々木洋監督が率いる花巻東に進学した。

そんな佐々木の幼馴染みが法大の遊撃手として活躍する、佐々木と同じ右投げ左打ちの熊谷陸（2年）だ。昨秋の東京六大学野球リーグ戦では1年生ながら首位打者（.471）とベストナインに輝いた。

熊谷が言う。

「麟太郎と初めて会ったのは小学3年の時に通っていた学習塾。そこから仲良くなって、中、高と同じチームでプレーしました。中学校までは違う学校だったので休みの日に一緒に遊んだりなどはなかったですね」

なかでも熊谷が驚いたのが、スケールの大きさだ。

「小学生時代から同級生とは思えず、『大人か！』と思うほど体が大きかったけど、とにかく食べる量が凄い。シニア時代は大きなタッパーいっぱいに米が詰まっていて、おかずは別でしたからね。バッティングも豪快なスイングで、飛距離も打球音も別格でした」

佐々木は花巻東では強打の一塁手として活躍したが、中学時代は三塁手と投手を兼任。「僕は打撃よりも守備に自信がある」と話す熊谷は、中学時代の佐々木をどう見ていたか。

「守備は肩が強かったので、三塁からも素早い送球をしていた。投手としてはスピードはずぬけて速いわけではなかったですけど、コントロールが抜群。手先も器用で得意球はフォーク。変化も大きく、捕手も捕るのが大変そうでしたね。中学時代は真っすぐとフォークで押す投手でした」

中学卒業後は父が率いる花巻東へ……とはすんなりいかなかった。洋さんは「息子と他の子を平等に指導できるのか。他の学校に進学した方がいいのではないか」と悩み、我が子に他校進学を勧めていた。しかし、佐々木は「子どもの頃から（同校出身の）菊池雄星選手（現エンゼルス）や大谷翔平選手のプレーを見て、花巻東以外は考えられなかった」と、頑として譲らず、周囲の説得もあって入学に至った。

「麟太郎と佐々木監督が親子というのは、練習や試合でもあまり気にしたことがなかったですね。本人たちも気にしていなさそうでしたから」（熊谷）

学内テストは上位、「最前列で熱心にノートを取っていた」

花巻東野球部は私生活や礼儀などの指導に加え、勉強面も重視。テストの成績が悪いと、練習参加が禁止されることもあった。

「テスト前は野球部で勉強会が行われていました。成績は僕はクラスで真ん中くらいだったけど、麟太郎は上位。勉強会でも指導役のコーチがいる最前列に座って、熱心にノートを取っていました。麟太郎の得意科目は英語と歴史。僕は体育です（笑）。授業で聞き逃した部分や、わからない箇所は麟太郎に教わったりしました」（熊谷）

佐々木は花巻東3年時、ドラフト1位候補に挙げられながら、プロ志望届を出さず、米スタンフォード大に進学した。熊谷は佐々木から進路について、特に話をすることはなかったという。

「日米の大学進学か、プロ野球入りか、と部内でウワサになっていました。3年時（2023年）の国スポが終わった時点で『プロ志望届は出さない』と宣言すると、部員全員が『おお！』と沸いたのを覚えています。ただ、スタンフォード大と聞いた時は本当にびっくりしましたよ。名門中の名門じゃないですか。麟太郎も進路を決めてからは練習と英語の勉強に半々くらい時間を割くようになりました。練習中、グラウンドの横にある放送室で勉強していました」

現在も熊谷はLINEなどで佐々木と連絡を取り合い、帰国した際は母校などで一緒に練習をしている。

「LINEでもそうですが、最近は本人と会った時も英語で何か話しかけてくるんですよね（笑）。これだけ英語をしゃべれるようになったぞ、と誇示？ それはわかりませんけど……（笑）」

苦笑いを浮かべる熊谷は、こんなエピソードを明かす。

「去年の冬に一緒に練習した時、バットとバッティンググローブをもらったんです。バットは87センチで900グラム。85センチを使っている僕が試合で使うには重いので、今のところは練習用。グローブの方はそれをはめて大学の紅白戦に出たら、ホームランを打てたんですよ。僕は高校通算0本。麟太郎が乗り移ったのかな……なんて思いました。米国で頑張っている麟太郎に負けないように、僕ももっとレベルアップしたいですね」

▽佐々木麟太郎（ささき・りんたろう）2005年4月18日、岩手県北上市生まれ。江釣子ジュニアで野球を始め、大谷翔平の父が監督を務める金ケ崎シニアを経て、花巻東に進学。22年センバツ、23年夏の甲子園に出場。高校通算140本塁打は史上最多。右投げ左打ち。184センチ、120キロ。