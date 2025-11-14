【オルビス】人気のクレンジングオイルやスキンケアのサンプルやステッカーがもらえる。「改良湯」とのコラボは15日スタート。

オルビスは、2025年11月15日から30日まで、東京都渋谷区の「改良湯」で期間限定イベント「オルビスの湯」を開催します。

オルビス商品を試せる入浴体験型イベント

「改良湯」の女性エリアのリニューアルを記念し、期間中は今年の5月に発売した「オルビス ザ クレンジング オイル」を中心に、オルビスの人気商品を体験できる特別な空間に。来場者には「オルビス ザ クレンジング オイル」のサンプルとコラボステッカーがもらえます。

さらに、オリジナルハッシュタグをつけてSNSに投稿すると、人気スキンケアシリーズ「オルビスユー」のサンプルセットももらえます。

イベントの概要は下記の通り。

開催期間：11月15日から30日まで

営業時間：12時から23時30分まで

土曜日はレディースDayのため女性のみ入場可。事前予約は不要です（11月15日のレディースDayを除く）。

場所：東京都渋谷区東2丁目19-9

・来場者限定「オルビスの湯 おみくじ」と「クレーンゲーム」

お風呂上りにおみくじを引いたら、クレーンゲームを楽しんで限定グッズをゲットできます。

1人1日1回まで。無料で楽しめます。

・【3日間限定】オルビスコラボ記念！レディースDay開催

改良湯の女性エリアリニューアルを記念し、期間中の毎週土曜に女性限定のレディースDayを開催。来場者には特典ももらえます。

開催日は、11月15日、22日、29日となり、15日のみ事前予約制です。

15日は4部制となっており、第1部は11時から13時30分、第2部は14時から16時30分、第3部は17時から19時30分、第4部は20時から22時30分。

利用できる人数には限りがあり、先着順となります。

来場者特典は以下の通り。

11月15日は、オルビス ザ クレンジング オイル ミニボトル、エッセンスイン ヘアミルク ADAM ET ROPEコラボ限定デザイン。

11月22日と29日は、エッセンスイン ヘアミルク ADAM ET ROPEコラボ限定デザインとなり、各日先着200人限定です。

11月15日の価格は2200円。22日と29日は1870円です。

来場特典グッズがもらえるSNSキャンペーンを11月13日から24日まで実施。会場に行けない人にもうれしいチャンスです。

オルビス公式X（@ORBIS_JP）をフォローして、キャンペーン投稿をリポスト。キャンペーン投稿の引用で「お風呂の楽しみ方」を投稿すると当選率がアップします。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部