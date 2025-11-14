ポンドは安値圏で揉み合い 対ドル１．３１４０付近＝ロンドン為替 ポンドは安値圏で揉み合い 対ドル１．３１４０付近＝ロンドン為替

リンクをコピーする みんなの感想は？

ポンドは安値圏で揉み合い 対ドル１．３１４０付近＝ロンドン為替

ロンドン序盤のポンド売りの勢いは落ち着いてきている。ポンドドルは1.3108レベルまで下押しされたあと、足元では1.3140付近での推移。ポンド円は202.64レベルを安値に203円台を回復している。ユーロポンドは0.8865付近まで上昇したあと、0.8850付近での推移。全般的にはポンド安の流れは継続しており、１１月２６日の秋季予算案に焦点が当てられている状況。



GBP/USD 1.3140 GBP/JPY 203.19 EUR/GBP 0.8851

外部サイト